Evitan desastre en California tras falla en tanque con sustancias químicas  flamables

La crisis química que mantuvo en alerta a decenas de miles de personas en el sur de California comenzó a estabilizarse después de varios días de tensión, evacuaciones masivas y temor a una posible explosión industrial. Aunque las autoridades finalmente levantaron las órdenes de evacuación, el caso dejó al descubierto la magnitud del riesgo que representó el sobrecalentamiento de un tanque con sustancias altamente inflamables dentro de una planta aeroespacial en Garden Grove.

El incidente ocurrió en las instalaciones de GKN Aerospace Transparency Systems, una empresa dedicada a fabricar componentes para aeronaves militares y comerciales. Todo comenzó cuando un tanque que almacenaba entre 22 mil y 26 mil litros de metacrilato de metilo (MMA) comenzó a calentarse de manera incontrolable, elevando la presión interna y generando el riesgo de una explosión tipo BLEVE, considerada una de las más peligrosas en la industria química.

Durante varios días, la situación obligó a evacuar a cerca de 50 mil personas en el condado de Orange, incluyendo escuelas, viviendas y comercios cercanos. Aunque la mayoría de residentes pudo regresar posteriormente, alrededor de 16 mil permanecieron fuera de sus hogares mientras bomberos y especialistas intentaban evitar un desastre mayor.

Una grieta evitó la explosión que mantenía en alerta a California

La emergencia comenzó a cambiar el fin de semana, cuando el tanque afectado presentó una grieta que permitió liberar parte de la presión acumulada. Según explicaron autoridades del condado de Orange, esta fractura evitó que el contenedor explotara violentamente.

“No hubo contaminación. No hubo vapores”, aseguró Regina Chinsio-Kwong, directora de Salud del condado de Orange.

No hubo una fuga. Así que deberían sentirse confiados para regresar a casa aun si está al otro lado de la calle de esa nueva línea de zona”.

Tras la liberación de presión, brigadas especializadas realizaron maniobras de alto riesgo para enfriar el tanque y retirar parte del aislamiento térmico exterior. Esto permitió que el agua utilizada por los bomberos fuera más efectiva para reducir la temperatura del químico.

El martes por la noche, la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange confirmó que ya no existía amenaza de explosión, incendio o fuga química, por lo que se cancelaron oficialmente todas las órdenes de evacuación.

A pesar del alivio, la emergencia dejó preocupación entre vecinos que permanecieron varios días fuera de casa y denunciaron posibles afectaciones físicas relacionadas con la exposición al ambiente cercano a la planta.

El metacrilato de metilo es un químico altamente inflamable utilizado en materiales industriales. Especial.

“Por supuesto que sigue siendo peligroso”, expresó Isabel Méndez, residente evacuada de Garden Grove.

La mujer relató que presentó sarpullido en el rostro, hormigueo en los labios y dolor de garganta mientras abandonaba su vivienda durante la evacuación.

El químico involucrado y las dudas que deja la emergencia

El metacrilato de metilo es una sustancia altamente inflamable utilizada en la fabricación de plásticos, acrílicos y materiales industriales similares al plexiglás. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la exposición puede provocar problemas respiratorios, irritación en ojos y garganta, además de posibles afectaciones neurológicas.

Especialistas explicaron que el riesgo aumentó conforme el químico pasó de estado líquido a gaseoso dentro del tanque, elevando la presión interna. El profesor Andrew Whelton, experto en contaminación ambiental de la Universidad Purdue, indicó que parte del material probablemente comenzó a endurecerse, reduciendo parcialmente el peligro.

Mientras el químico permanezca caliente y reactivo, sigue existiendo un riesgo de explosión”, advirtió el investigador.

Las autoridades también informaron que continuarán monitoreando la calidad del aire y posibles filtraciones en alcantarillas y drenajes pluviales durante los próximos meses para descartar contaminación ambiental.

La emergencia industrial mantuvo en alerta a comunidades cercanas durante varios días. Especial.

El caso además abrió cuestionamientos sobre el historial regulatorio de GKN Aerospace. Según registros del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, la empresa acordó pagar más de 900 mil dólares en 2025 para resolver infracciones relacionadas con emisiones contaminantes, permisos y mantenimiento de registros.

Pedimos disculpas por la perturbación continua que este incidente provoca y nuestra prioridad sigue siendo su resolución segura”, señaló la empresa en un comunicado.

Mientras continúan las investigaciones sobre las causas exactas del sobrecalentamiento, algunos residentes ya iniciaron acciones legales colectivas contra la compañía. La emergencia, que durante días puso en vilo a miles de personas cerca de Disneyland y otras zonas densamente pobladas del condado de Orange, terminó sin víctimas, pero dejó abiertas preguntas sobre seguridad industrial y manejo de materiales peligrosos en áreas urbanas.