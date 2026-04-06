Trump felicita a los astronautas de Artemis II: "Han hecho historia"; alistan regreso a la Tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó y felicitó este lunes a los astronautas de Artemis II que sobrevolaron la Luna, asegurándoles que hicieron "historia".

"Son pioneros modernos, todos ustedes", les dijo Trump, antes de iniciar una conversación con los tres tripulantes estadounidenses y un canadiense, que están en una histórica misión de 10 días alrededor del satélite natural de la Tierra.

"Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo. Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso", les dijo.

"Estados Unidos no tendrá rival en el espacio ni en nada de lo que estamos haciendo, y seguiremos liderando todo este camino hacia las estrellas, este increíble viaje hacia las estrellas", agregó en la llamada.

Luego, procedió a hacerles preguntas a los astronautas sobre la cara oculta de la Luna y cómo se sintieron al estar incomunicados con la Tierra durante esa parte del vuelo espacial.

"Dije una corta oración, pero luego seguí. Estaba realizando observaciones científicas", respondió el piloto Victor Glove.

El canadiense Jeremy Hansen, primer astronauta de su nacionalidad en alcanzar la Luna, agradeció a Trump por el "liderazgo espacial" estadounidense y pidió que haya esfuerzos para llegar a una "meta beneficiosa" para ambos países.

Regreso a la Tierra

Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA concluyeron este lunes con sus observaciones de la superficie de la Luna, incluida su cara oculta, y ahora alistan su regreso a la Tierra.

Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de Orión -Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen- estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", dijo la astronauta Christina Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal previsto durante el paso de la nave espacial por detrás de la Luna.

En las próximas horas, podrán ver un eclipse solar, mientras inicia su retorno a la Tierra, un recorrido que tomará cerca de cuatro días.

Más temprano el lunes, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400,171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

La misión superó en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406,778 kilómetros de distancia.

Homenajes lunares

La jornada laboral celeste de este lunes incluyó un momento conmovedor cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres.

Uno en honor a su apodo para la nave espacial: "Integrity".

El segundo fue "Carroll", en honor de la difunta esposa del comandante de la misión. La mujer murió de cáncer.

"Es un punto brillante en la Luna", dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. "Y nos gustaría llamarlo Carroll".

Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio.

"Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias", dijo Gibbons.

La NASA dijo que presentaría formalmente las propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de nombrar los cuerpos celestes y sus accidentes geográficos.

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JCS