Entre niñas prodigio, padres incómodos y villanos de carne y hueso

LARA CAMPOS: TALENTO REAL EN MEDIO DE TANTO CARTÓN

En un medio donde cualquiera con un celular y dos millones de seguidores ya se siente estrella… aparece una niña de 11 años y les da una lección a todos. Sí, hablo de Lara Campos. Lo confieso: pensé que era otro caso más de influencer reciclada en teatro. De ésas que llenan por moda, pero se desinflan en cuanto pisan un escenario. Pero no. Resulta que no sólo llena… responde. Quienes la han visto en Matilda coinciden en algo que no es menor: la niña actúa, canta, sostiene escena y no desentona. Y eso, en teatro, no se compra con followers. Aquí no hay filtro, no hay edición, no hay “segunda toma”. Aquí o tienes con qué… o haces el ridículo. Y Lara, lejos de hacer el ridículo, se impone. Qué bueno. Porque ya estábamos saturados de productos inflados que duran lo que dura un trending topic. Ojalá muchos “famosos” tomaran nota: el talento sigue existiendo… aunque a muchos les incomode.

CARMONA: CUANDO SER PADRE VALE MÁS QUE EL SHOW

El pleito entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez ya dejó de ser un asunto incómodo… para convertirse en un espectáculo que amenaza con tragarse a todos. Pero hay una línea que no se debe cruzar. Y esa línea se llama Melanie. Cuando cuestionamos a Arturo Carmona no se escondió, no evadió, no jugó al políticamente correcto. Fue claro: A su hija no la toquen. Y tiene toda la razón. Porque ya basta de usar a los hijos como munición emocional en pleitos de adultos que no saben cerrar ciclos. ¿De verdad alguien cree que es sano sentar a una joven frente a un juez para que declare si su madre fue maltratada por su pareja? Eso no es justicia. Eso es revictimización. Carmona no está defendiendo a nadie… está haciendo algo mucho más importante: está defendiendo a su hija del morbo. Y eso, hoy en día, es casi un acto de rebeldía.

NODAL: CUANDO EL DINERO NO COMPRA DIGNIDAD

En tiempos donde medio mundo ruega por entrar a un reality para ver si revive su carrera, Christian Nodal hizo lo impensable: dijo que no. Que no le interesa. Que no quiere exhibir su vida. Y ojo, porque aquí hay un mensaje que muchos no quieren escuchar: no todo se vende. Nodal ha sido señalado, criticado, ventilado… y, aun así, decide no meterse voluntariamente a una casa donde lo van a editar, provocar y exprimir emocionalmente. Porque eso son los realities, no se hagan: granjas de conflicto disfrazadas de entretenimiento. Y ahí van muchos, felices, creyendo que controlan la narrativa… hasta que salen hechos pedazos. Nodal no. Nodal entendió algo básico: hay puertas que, aunque paguen millones, no se deben abrir.

LA MANSIÓN VIP: MUCHO RUIDO… ¿Y POCAS NUECES?

Y ya que estamos en el tema… se viene La Mansión VIP. Otra casa, otro encierro, otro intento por exprimir el morbo colectivo. Pero aquí hay un pequeño gran problema: ¿Quiénes son los famosos? Porque de todos los nombres que han soltado… la única que realmente pesa, que garantiza contenido, pleito y rating es Niurka Marcos. Y Niurka, por sí sola, puede hacer mucho… pero no milagros. El resto suena a casting de algoritmo. Influencers que viven en su burbuja digital y que creen que eso es suficiente para sostener un reality nacional. Error. Una cosa es tener seguidores… y otra muy distinta es tener presencia. Porque cuando se apagan los filtros y las luces bonitas queda lo que realmente eres. Y ahí es donde muchos se caen. Ojalá me equivoque. Pero si no suben el nivel, esto no va a ser un fenómeno… va a ser un experimento fallido transmitido en vivo.

ADRI TOVAL: LA HISTORIA QUE HUELE A INTERÉS… Y A TRAICIÓN

Lo que me contó Adri Toval en mi canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante TV, no es un chisme cualquiera. Es de esos relatos que te hacen levantar la ceja… y preguntarte qué está pasando realmente detrás de esa “familia perfecta”. La joven asegura haber sido amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. Pero lo verdaderamente delicado no es la infidelidad… es lo que viene después. Según Adri, Ángel detestaba a Chema, el hijo de Ana Bárbara con El Pirru; buscaba separarlo de su madre, y tenía un plan muy claro: divorciarse… y quedarse con la mansión de Beverly Hills. A ver, vamos despacio. Un hombre con un sueldo aproximado de 10 mil dólares al mes, viviendo en una propiedad de 10 millones de dólares… ¿De verdad estamos hablando de amor? ¿O de algo mucho más conveniente? Porque cuando el interés entra por la puerta… el cariño suele salir por la ventana. Y, mientras tanto, Ana Bárbara sigue en silencio. Un silencio que, a estas alturas, ya no es discreción… es complicidad o negación.

JOSÉ EMILIO: CUANDO EL VILLANO NO ES DE TELENOVELA

Y lo de José Emilio Fernández Levy no es espectáculo… es una radiografía dolorosa. El joven habló. Y cuando habló, no dejó nada en pie. Su versión sobre su padre, José María Fernández El Pirru, es devastadora: siete matrimonios. Decenas de figuras maternas pasajeras. Y una constante: el distanciamiento, la fractura, el abandono emocional. Porque no se trata sólo de cuántas veces te casas… Se trata de lo que dejas en el camino. Y, según el propio José Emilio, su padre no sólo construyó relaciones fallidas… construyó un entorno que terminó alejándolo de sus propios hijos. Eso no es chisme. Eso es una acusación brutal. Porque aquí no estamos hablando de un personaje de ficción… Estamos hablando de alguien que, en voz de su propio hijo, es el antagonista de su historia. Y cuando un hijo te describe así… no hay maquillaje mediático que lo arregle.

CIERRE: EL ESPECTÁCULO QUE YA NO DISIMULA

Así está el panorama: Una niña de 11 años dando lecciones de profesionalismo… Adultos incapaces de resolver sus conflictos sin dañar a terceros… Cantantes que entienden que no todo vale… Realities que prometen más de lo que pueden sostener… Relaciones que huelen más a interés que a amor… Y familias rotas que ya no pueden esconder lo evidente. Porque hoy, más que nunca, el espectáculo dejó de disimular. Ya no es solo entretenimiento. Es exposición. Es conflicto. Es negocio. Y a veces es la verdad más incómoda puesta frente a todos.