Irán puede ser derrotado en una sola noche: Trump, tras el no a un alto el fuego

La escalada entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase crítica tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que el país persa podría ser destruido “en una sola noche”, en medio de negociaciones paralelas para un posible alto el fuego impulsado por Pakistán.

Durante declaraciones a la prensa, Donald Trump advirtió que su país tiene la capacidad de lanzar un ataque devastador contra Irán en cuestión de horas.

Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y podría ser mañana por la noche”, afirmó el mandatario, subrayando que no extenderá el ultimátum que vence este martes.

El presidente también reiteró que el derribo de un avión de combate estadounidense fue resultado de un “golpe de suerte” por parte de Irán, aunque reconoció daños en aeronaves militares.

Negociaciones en paralelo: propuesta de alto el fuego

A pesar del tono beligerante, Washington y Teherán analizan una propuesta de alto el fuego promovida por Pakistán. Sin embargo, Irán ha rechazado reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz a cambio de una tregua “temporal”.

Este paso marítimo es clave para el comercio energético global, lo que eleva el riesgo económico internacional ante su bloqueo.

En paralelo, Israel ha mantenido su ofensiva militar sobre territorio iraní. En uno de los ataques más recientes en Teherán, fue abatido el jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones hacia distintos objetivos en la región del Golfo Pérsico, ampliando el alcance del conflicto.

La ONU advierte sobre violaciones al derecho internacional

La Organización de las Naciones Unidas reaccionó a las amenazas estadounidenses recordando que las infraestructuras civiles no pueden ser objetivo militar.

El portavoz Stéphane Dujarric subrayó que el derecho internacional prohíbe ataques contra instalaciones energéticas y civiles, instando a todas las partes a respetar sus obligaciones en el conflicto.

Irán responde: no habrá debilitamiento militar

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró que los ataques contra figuras del régimen no debilitarán a las fuerzas armadas del país.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente presión militar y política, con miles de víctimas reportadas tras más de un mes de enfrentamientos.

En un discurso controvertido, Donald Trump afirmó que la población iraní desea los bombardeos como vía hacia la libertad.

Según el mandatario, los ciudadanos no protestan por temor a represalias, incluyendo ejecuciones inmediatas.

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