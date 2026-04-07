Israel advierte a iraníes no usar trenes; Irán ve “etapa crítica” en negociación

El ejército israelí instó este martes por la mañana a los iraníes a que eviten viajar en tren hasta las 17:30 GMT, 11:30 tiempo de la Ciudad de México, en un mensaje publicado en X que hace presagiar futuros ataques contra la red ferroviaria de la república islámica.

Estimados ciudadanos, por su seguridad, les rogamos que se abstengan de utilizar los trenes o de viajar en tren en todo el país desde ahora y hasta las 21H00, hora de Irán", escribieron las fuerzas militares israelíes en su cuenta en persa. "Su presencia en los trenes y cerca de las vías férreas pone en peligro su vida", añade el mensaje.

Etapa "crítica" de los esfuerzos de mediación

El embajador iraní en Pakistán, país mediador entre Teherán y Estados Unidos, consideró el martes que las conversaciones destinadas a poner fin a las hostilidades se acercaban a "una etapa crítica".

Los esfuerzos positivos y constructivos desplegados por Pakistán (...) para poner fin a la guerra se acercan a una etapa crítica y delicada", escribió sin dar más detalles el diplomático Reza Amiri Moghadam en la red social X.

Foto: Reuters.

Sinagoga destruida en Teherán, según medios

Una sinagoga de Teherán quedó "totalmente destruida" por bombardeos israelíes y estadounidenses este martes de madrugada, informaron la agencia Mehr y el diario Shargh.

"Según informaciones preliminares, la sinagoga Rafi-Nia (...) fue totalmente destruida en los ataques de esta mañana", escribió Shargh.

El judaísmo es una de las religiones minoritarias reconocidas legalmente en Irán, donde hay una pequeña comunidad judía.

Por otra parte, el ejército israelí anunció este martes una "oleada" de ataques aéreos "con el objetivo de dañar la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas de Irán".

Poco antes se habían escuchado explosiones "en algunas zonas de Teherán y Karaj", una ciudad limítrofe al oeste de la capital, informaron las agencias de noticias iraníes Mehr y Fars.

Israel repele misiles iraníes

El ejército israelí anunció este martes en la plataforma de mensajería Telegram que "detectó misiles lanzados desde Irán" y que su defensa aérea estaba en acción para interceptarlos.

Planta petroquímica en Arabia Saudita afectada por ataques

Ataques nocturnos contra Arabia Saudita afectaron un complejo petroquímico situado en una extensa zona industrial de la ciudad oriental de Jubail, informó una fuente sobre el terreno, horas después de que se produjeran bombardeos contra instalaciones similares en Irán.

"Un ataque provocó un incendio en las plantas de SABIC en Jubail. Los sonidos de las explosiones fueron muy fuertes", aseguró la fuente en referencia a la empresa Saudi Basic Industries Corporation.

Jubail, en el este de Arabia Saudita, alberga uno de los centros industriales más grandes del mundo, donde se producen acero, gasolina, productos petroquímicos, aceites lubricantes y fertilizantes químicos.

Japón desea abrir línea de comunicación a Irán

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró este martes que se están llevando a cabo "preparativos" para una conversación telefónica con el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

"Debemos comunicarnos tanto con Estados Unidos como con Irán, por lo que estamos tratando de organizar llamadas telefónicas con los presidentes de ambos países", indicó ante el Parlamento.

Tokio anunció además este martes la liberación de un segundo ciudadano japonés detenido en Irán. La agencia de noticias Kyodo señaló por su parte que se trataba "presumiblemente" del jefe de la oficina en Teherán de la cadena de televisión pública japonesa NHK.

Con información de AFP.

*mcam