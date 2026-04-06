Irán confirma el bombardeo a petroquímica de Pars Sur, mayor yacimiento de gas del mundo

Varias explosiones sacudieron este lunes el sur de Irán en el complejo petroquímico South Pars, considerado el mayor yacimiento de gas natural del mundo.

El incidente ocurrió en Asaluyeh, una zona clave para la industria energética iraní. Pese a la magnitud de las detonaciones, autoridades y medios estatales aseguraron que la situación se encuentra “bajo control”.

Las explosiones, cuyo número no ha sido precisado, se produjeron en instalaciones estratégicas para la producción petroquímica, lo que ha generado preocupación por posibles impactos en el suministro energético.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que el ejército israelí ejecutó un ataque directo contra el complejo.

Según sus declaraciones, el objetivo era una instalación que asegura cerca de la mitad de la producción petroquímica de Irán, lo que la convierte en un punto crítico dentro de la infraestructura nacional.

Medios iraníes también reportaron que el ataque habría contado con participación de Estados Unidos, en el marco de una escalada regional que afecta tanto a instalaciones energéticas como a infraestructuras sensibles.

Irán reporta control del incendio y sin víctimas

La agencia estatal IRNA informó que el incendio derivado de las explosiones fue contenido.

La situación está actualmente bajo control y los aspectos técnicos, así como la magnitud de los daños, están siendo investigados”, señaló el reporte oficial.

Además, se confirmó que no se registraron víctimas, lo que reduce el impacto inmediato del ataque, aunque persisten interrogantes sobre los daños estructurales en el complejo.

Por su parte, la agencia Fars reportó múltiples detonaciones en la zona, reforzando la magnitud del incidente.

South Pars, la mayor reserva de gas natural del mundo

El complejo South Pars es un enclave estratégico que explota la mayor reserva conocida de gas natural, compartida entre Irán y Catar.

Esta infraestructura es esencial para la economía iraní y para el equilibrio del mercado energético global, ya que concentra una parte significativa de la producción y exportación de gas.

La ciudad de Asaluyeh, donde se ubican las instalaciones, es uno de los principales polos petroquímicos del país.

El ataque al complejo petroquímico refleja una intensificación del conflicto en Medio Oriente, con impactos potenciales en la estabilidad energética global.

Aunque las autoridades iraníes insisten en que la situación está controlada, analistas advierten que este tipo de acciones sobre infraestructuras críticas incrementa la volatilidad en los mercados de energía.

El episodio se suma a una serie de incidentes recientes que evidencian el riesgo de una escalada mayor con consecuencias económicas y geopolíticas de largo alcance.

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