Trump confirma la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, murió en los ataques aéreos.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto", escribió Trump en su red social Truth Social.

Donald Trump también aseguró que los bombardeos "intensos" contra Irán seguirán "todo el tiempo que sea necesario"

Además, un alto funcionario de Israel afirmó que el líder líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, había muerto en la operación. De acuerdo con esta fuente, el cadáver de Jamenei ha sido encontrado.

Horas antes, Benjamin Netanyahu, había asegurado que el ataque contra Irán había logrado asesinar al líder iraní.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

Ataque ilegal: Irán

Irán calificó los ataques de injustificados e ilegales y respondió con misiles contra Israel y al menos otros siete países, incluidos los Estados del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses.

El presidente estadunidense, Donald Trump, que realizó la mayor apuesta en política exterior de su presidencia tras hacer campaña electoral como el "presidente de la paz", dijo que los ataques tenían como objetivo poner fin a una amenaza de Irán que duraba décadas y garantizar que no puedra desarrollar armas nucleares.

Trump pidió a las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas e invitó a los iraníes a derrocar a su Gobierno una vez que terminen los bombardeos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sugirió que Israel y Estados Unidos habían asesinado al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y pidió a los iraníes que "salgan a las calles y acaben el trabajo".

Hay muchos indicios que apuntan a que Jamenei "ya no está", dijo Netanyahu sin confirmar explícitamente su muerte.

Tres fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que el ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, habían muerto en los ataques israelíes. Medios de comunicación iraníes reportaron que el yerno y la nuera de Jamenei también habían muerto.

En ciudades de todo Irán, las explosiones causaron pánico generalizado.

Tenemos miedo, estamos aterrorizados. Mis hijos tiemblan, no tenemos adónde ir, moriremos aquí", dijo Minou, de 32 años y madre de dos hijos, llorando mientras hablaba por teléfono con Reuters desde la ciudad norteña de Tabriz.

Irán respondió lanzando misiles contra Israel y varios países árabes aliados de Estados Unidos.

Tras enfrentarse a cientos de ataques con misiles y drones iraníes, el Pentágono dijo que no hubo muertos ni heridos estadounidenses.

El ejército estadunidense bautizó la campaña como "Operación furia épica".

Irán advirtió de que el estrecho de Ormuz, el angosto paso por el que transita alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo, había sido cerrado.

Los operadores bursátiles esperaban una fuerte subida de los precios del petróleo y las aerolíneas cancelaron vuelos en Oriente Medio.

Teherán prometió una respuesta más contundente. Un alto mando de la Guardia Revolucionaria Iraní, Ebrahim Jabbari, afirmó que hasta el momento solo se habían utilizado "misiles de desecho" y que pronto se darían a conocer armas imprevistas, informó la televisión estatal.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunía en Nueva York el sábado. Su secretario general, Antonio Guterres, pidió el cese inmediato de las hostilidades.

El ejército israelí dijo que unos 200 aviones de combate habían completado la mayor misión aérea de su historia, atacando 500 objetivos en todo Irán, incluidos sistemas de defensa estratégicos ya dañados en ataques el año pasado.

Una escuela primaria para niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, fue alcanzada, causando la muerte de 85 personas, informó el fiscal local, según medios de comunicación estatales. Reuters no pudo confirmar de forma independiente los reportes. El ejército israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las bombas caerán por todas partes: Trump

En un mensaje de vídeo publicado en las redes sociales, Trump citó la disputa que Washington mantiene desde hace décadas con Irán, incluida la toma de la embajada estadunidense en Teherán en 1979, cuando unos estudiantes mantuvieron como rehenes a 52 estadunidenses durante 444 días, así como otros ataques que Estados Unidos ha atribuido a Irán desde que la revolución islámica de 1979 llevó al poder a los clérigos.

Trump dijo que el objetivo era "eliminar las amenazas inminentes del régimen iraní". Instó a los iraníes a permanecer a cubierto porque "las bombas caerán por todas partes". Pero también añadió: "Cuando hayamos terminado, tomen el control de su Gobierno. Será suyo. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones".

Sin embargo, se enfrentó a la oposición de los demócratas y de algunos de sus compañeros republicanos en el Gobierno de Estados Unidos, que afirmaron que una campaña larga contra Irán sería ilegal sin la aprobación del Congreso y que los legisladores deberían votar en unos días.

Los líderes clericales de Irán ya se encontraban en una situación difícil tras las manifestaciones masivas contra el Gobierno en enero, que dieron lugar a una represión en la que murieron miles de personas en los peores disturbios internos desde la época de la revolución de 1979.

Los manifestantes habían vuelto a tomar las calles en los últimos días en memoria de los fallecidos el mes anterior.

En Teherán, testigos afirmaron que la gente acudía apresuradamente a los bancos para retirar dinero en efectivo. Se formaron largas colas en las gasolineras de todas las ciudades. Muchos también se mostraron preocupados por un posible apagón de Internet que cortaría la comunicación con sus familias en el extranjero.

El régimen y Israel nos están matando. Somos víctimas de las políticas hostiles de este régimen", dijo Maryam, de 54 años, ama de casa en Teherán, mientras se dirigía al norte de Irán con su familia.

Durante décadas el gobierno de Netanyahu a buscado derrocar el gobierno de Ali Jamenei para expandir su influencia en la región.

Con información de AFP y Reuters.