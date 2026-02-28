Un presunto dron o misil balístico iraní impactó este viernes el Aeropuerto Internacional de Dubái, provocando heridos, daños visibles y evacuaciones inmediatas. Imágenes difundidas en redes sociales muestran humo elevándose sobre una de las terminales, alarmas de incendio activadas y pasajeros junto con trabajadores abandonando el recinto en medio de escenas de confusión.

Los reportes preliminares señalan que el ataque golpeó directamente una de las terminales del aeropuerto, dejando escombros y daños significativos. Aunque no se ha difundido un balance oficial de víctimas, se confirmó que varias personas resultaron heridas.

El aeropuerto, uno de los principales centros de conexión aérea del mundo, catalogó la situación de emergencia y activó sus planes de contingencia para evacuar a la mayoría de los pasajeros antes de que se produjera el impacto.

Comunicado oficial del aeropuerto

A través de sus redes sociales, Aeropuertos de Dubái confirmó el ataque:

“Una terminal del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente controlado. Los equipos de emergencia se desplegaron de inmediato y están gestionando la situación en coordinación con las autoridades competentes. Cuatro miembros del personal resultaron heridos y recibieron atención médica inmediata. Gracias a los planes de contingencia ya implementados, la mayoría de las terminales fueron evacuadas previamente de pasajeros. Se proporcionará más información a medida que esté disponible”.

El ataque se produce en medio de la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, que ha derivado en ofensivas contra instalaciones estratégicas y, ahora, en impactos directos sobre infraestructura civil en los Emiratos Árabes Unidos. La agresión contra el aeropuerto de Dubái marca un nuevo nivel de riesgo en el conflicto, al afectar un punto neurálgico del transporte aéreo internacional.

Dubai bajo ataque de Irán

Las fuerzas de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos reportaron la neutralización de varios misiles que sobrevolaban Abu Dhabi y Dubái, en el marco de los ataques iraníes realizados como represalia a operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel.

Ante la situación, se decretó la suspensión inmediata de todos los vuelos en Dubái y en el aeropuerto Dubai World Central Al Maktoum. Las autoridades recomendaron a los pasajeros mantenerse alejados de las terminales y comunicarse directamente con sus aerolíneas para recibir instrucciones.

La aerolínea Emirates, afectada por el cierre del espacio aéreo en la región, anunció la interrupción temporal de sus operaciones hacia y desde Dubái hasta las 15:00 horas del domingo 1 de marzo (hora local).

La compañía ofreció alternativas a los viajeros con vuelos programados en las próximas 72 horas: reprogramar su itinerario hasta diez días antes de la fecha original o solicitar el reembolso. Además, pidió a los clientes verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y subrayó que la seguridad de pasajeros y tripulación es su prioridad absoluta.