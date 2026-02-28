Irán contraataca y lanza nueva andanada de misiles contra Israel; confirman impactos

Irán lanzó la noche del sábado una nueva andanada de misiles contra Israel en represalia por los bombardeos israelíes y estadunidenses contra su territorio, en una escalada que agrava el conflicto regional y eleva el número de víctimas civiles en ambos lados.

El ataque de Irán se da luego de que Estados Unidos e Israel confirmaran la muerte del líder supremo iraní.

Irán ataca el Ministerio de Defensa de Israel

Los Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmaron que atacaron el Ministerio de Defensa israelí y varias bases militares estratégicas durante la tercera y cuarta oleadas de bombardeos.

En un comunicado difundido en Telegram, el cuerpo militar de la República Islámica señaló que entre los objetivos alcanzados se encuentran “la base naval del ejército israelí en el puerto de Haifa, el muelle de buques de guerra del régimen en Haifa, la base aérea de Ramat David, el Ministerio de Guerra del régimen en el área de Hakeryat; el complejo industrial militar de Beit Shemesh y el complejo militar industrial de Ashdod”.

Las autoridades israelíes no confirmaron daños en esas instalaciones, pero el ejército informó que desplegó efectivos en distintos puntos del país tras detectarse impactos de misiles.

Soldados del Comando del Frente Doméstico, tanto en activo como reservistas, fueron desplegados y están operando en varios puntos de impacto a la vez, llevando a cabo amplias búsquedas y labores de rescate”, indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado oficial.

El servicio de emergencias Magen David Adom informó que una mujer murió a causa del impacto de un misil iraní en el área metropolitana de Tel Aviv. Además, al menos veinte personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona, algunas con lesiones provocadas por escombros y ondas expansivas.

Medios locales reportaron daños en edificios residenciales y cortes de electricidad en varios sectores del centro del país. Las sirenas antiaéreas se activaron en Tel Aviv y otras ciudades, mientras los sistemas de defensa interceptaban parte de los proyectiles.

Un conflicto que escala tras los ataques israelíes y complica la vía diplomática

La nueva ofensiva iraní se produce tras los ataques lanzados por Israel —con apoyo estadounidense— contra objetivos militares y estratégicos en Irán, en el marco de una campaña que, según Jerusalén y Washington, busca frenar el desarrollo del programa nuclear iraní y debilitar su capacidad militar.

Teherán ha calificado esos bombardeos como una “agresión ilegal” y prometió responder de forma proporcional. Desde el inicio de la escalada, ambas partes han intercambiado ataques directos, un escenario inédito en la magnitud actual del enfrentamiento.

Analistas citados por medios internacionales como Reuters y BBC advierten que el riesgo de una guerra regional abierta aumenta a medida que se amplían los objetivos y se incrementa el número de víctimas civiles.

Entretanto, sobre el terreno, la población civil en ambos países permanece bajo alerta, con refugios abiertos y servicios de emergencia en máxima capacidad, en una crisis que amenaza con prolongarse y desestabilizar aún más Oriente Medio.