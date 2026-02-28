Dron kamikaze impacta hotel en Dubái tras escalada de Irán | VIDEO

Un dron kamikaze explotó en la entrada del lujoso Hotel Fairmont The Palm, en Dubái, tras la ofensiva militar lanzada por Irán en respuesta a los ataques balísticos coordinados por Estados Unidos e Israel contra sitios estratégicos en Teherán. El momento del impacto fue captado en video y difundido en redes sociales, donde residentes de la ciudad expresaron su pánico ante el despliegue de drones y misiles.

El Fairmont, un icónico hotel con 394 habitaciones y suites, ubicado en una de las zonas turísticas más exclusivas de Dubái, no ha emitido hasta ahora un comunicado oficial sobre los daños ocasionados.

El origen de la escalada

La ofensiva iraní se produjo tras los bombardeos estadounidenses e israelíes contra instalaciones militares en Irán durante la madrugada del viernes. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la operación denominada “Furia Épica”, junto con el operativo israelí “Rugido del León”, buscaba desarticular el poder militar iraní, sus activos navales estratégicos y sus programas de misiles.

El presidente Donald Trump justificó la intervención militar asegurando que el objetivo es impedir que Irán retome su programa nuclear, supuestamente desmantelado en junio de 2025. “El régimen de Irán busca matar, podrían perderse vidas de héroes norteamericanos y puede que tengamos decesos, pero hacemos esto no por ahora, sino por el futuro”, declaró en conferencia de prensa.

Expansión del conflicto

Aunque los ataques iniciales se dirigieron contra territorio iraní, la respuesta de Teherán se extendió a bases militares estadounidenses en Catar, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, lo que ha elevado la tensión en toda la región del Golfo Pérsico.

La ofensiva con drones y misiles marca una nueva fase en el enfrentamiento, con un alcance mayor que operaciones anteriores y con un impacto directo en zonas civiles, como el ataque al hotel en Dubái.

Mientras tanto, en Dubái, los residentes han compartido imágenes y testimonios en redes sociales, reflejando el temor por la posibilidad de nuevos ataques en áreas urbanas.