China exige el "cese inmediato" de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

China expresó este sábado su “gran preocupación” por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, subrayando que la “soberanía, seguridad e integridad territorial” del país persa “deben ser respetadas” y reclamando el “cese inmediato” de las operaciones militares para “mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio”.

En un breve comunicado, un portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores instó a “prevenir un recrudecimiento aún mayor de las tensiones” y a “reanudar el diálogo y las negociaciones”, en un momento de creciente incertidumbre regional. La declaración se produce en medio de un deterioro acelerado del entorno de seguridad, marcado por amenazas cruzadas y movimientos diplomáticos de alto nivel.

Horas antes, la embajada china en Irán había advertido a sus ciudadanos que extremaran precauciones ante una situación de seguridad “extremadamente grave y compleja”. Según el diario oficial Global Times, hasta el momento no se tiene constancia de fallecidos o heridos entre la comunidad china residente en territorio iraní.

En un comunicado publicado en su página web, la misión diplomática recomendó que, tras el “ataque militar”, los nacionales chinos “sigan de cerca la situación, mantengan la calma, estén alerta, refuercen sus precauciones de seguridad, tomen medidas inmediatas de evacuación de emergencia y eviten ubicaciones sensibles y lugares concurridos”.

La embajada ya había pedido el viernes que abandonaran el país “lo antes posible” y señaló que sus legaciones en la región brindarían asistencia para “reubicarlos mediante vuelos comerciales o rutas terrestres”.

China en contra de ataque a Irán AFP

La alerta se extendió a otras representaciones diplomáticas chinas en países como Líbano, Qatar, Baréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos, que pidieron a sus ciudadanos no salir de sus domicilios si no es estrictamente necesario, hacer acopio de alimentos y medicinas y “mantener un perfil bajo”.

Asimismo, la representación china en Israel instó a prepararse ante posibles “ataques con misiles, drones y otras amenazas”, y a familiarizarse con refugios antibombardeos y rutas de evacuación.

Expertos chinos citados por el Global Times sostuvieron que las intenciones de Estados Unidos e Israel han sido “siempre” un “cambio de régimen” en Irán, y calificaron las recientes negociaciones como una “tapadera diplomática” frente a una “intención estratégica subyacente” evidenciada por la campaña militar.

Ding Long, profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, afirmó que la evolución del conflicto dependerá de “la escala y la rapidez” de la respuesta de Teherán, que podría ser “significativa” dada su preparación, aunque advirtió que un cambio de régimen sería “difícil” de materializar.

Ante el “aumento significativo de los riesgos de seguridad externa”, Pekín reiteró que apoya a Irán en la “protección de su soberanía”, aunque hasta ahora su respaldo ha sido principalmente diplomático.

China en contra de ataque a Irán canva.

China es el aliado más poderoso de Irán y su principal socio comercial, concentrando cerca del 30% del comercio exterior iraní y alrededor del 90% de sus exportaciones de petróleo. Ambos países firmaron en 2021 un acuerdo de asociación estratégica integral que abarca cooperación económica, tecnológica, energética y de seguridad.

En paralelo, Washington recomendó la salida del personal no esencial de su embajada en Israel, tras una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní considerada el último intento para evitar una guerra.

El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará el lunes a Israel para abordar las “prioridades regionales”, incluida Irán.