Suben a 85 las niñas muertas por bombardeo israelí en Irán

El número de niñas fallecidas tras el bombardeo contra una escuela primaria femenina en el sur de Irán ascendió a 85, según informó este sábado el poder judicial iraní, en medio de la ofensiva militar lanzada por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

El número de mártires en la escuela para niñas de Minab ha aumentado a 85”, señaló la fiscalía local citada por Mizan Online, el portal del sistema judicial iraní.

El ataque impactó la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, ubicada en la ciudad de Minab, en la provincia de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz. De acuerdo con autoridades provinciales, el edificio fue alcanzado por un misil durante la mañana, coincidiendo con el inicio de la jornada escolar.

Condena oficial y versiones sobre la ofensiva

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, condenó el bombardeo y lo calificó como un “acto bárbaro”.

El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní”, expresó en un comunicado oficial.

En otro mensaje, añadió que “este acto bárbaro es otra página negra en el registro de innumerables crímenes cometidos por los agresores contra esta tierra, que nunca se borrarán de la memoria histórica de nuestra nación”.

El Ministerio de Educación iraní atribuyó las muertes al “salvaje” ataque israelí contra el colegio, mientras que el portavoz de la Cancillería, Esmael Baqaie, denunció que “decenas de niñas inocentes” fueron asesinadas y mutiladas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, sostuvo en redes sociales que el edificio fue bombardeado “a plena luz del día, cuando estaba lleno de alumnas”.

Las cifras de víctimas fueron aumentando a lo largo del día. Inicialmente se había informado de 60 fallecidas y 80 heridas, pero el balance fue revisado al alza conforme avanzaron las labores de rescate. El gobernador local indicó que al menos 92 personas resultaron heridas y que varias permanecían bajo los escombros.

Medios estatales difundieron videos que muestran daños estructurales severos, humo saliendo del inmueble y maquinaria pesada retirando restos del edificio.

No obstante, agencias internacionales señalaron que no han podido verificar de forma independiente el alcance de los daños, debido a las restricciones impuestas a la prensa extranjera en el país.

Más víctimas y respuesta internacional

El bombardeo contra la escuela no fue el único incidente reportado. En la ciudad de Lamerd, en la provincia de Fars, un ataque alcanzó un pabellón deportivo y zonas residenciales cercanas, con un saldo preliminar de al menos 15 muertos, según autoridades locales. El gobernador de Lamerd advirtió que la cifra podría aumentar debido a la gravedad de los heridos.

En Teherán, medios iraníes informaron también la muerte de dos estudiantes de secundaria tras otro impacto con misiles.

Desde Washington, el portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Tim Hawkins, declaró:

Estamos al tanto de los informes sobre daños a civiles como resultado de las operaciones militares en curso. Nos tomamos estos informes muy en serio y los estamos investigando. La protección de los civiles es de suma importancia y seguiremos tomando todas las precauciones posibles para minimizar el riesgo de daños involuntarios”.

El presidente Masud Pezeshkian calificó el bombardeo como un “acto bárbaro” y responsabilizó a agresores estadounidenses e israelíes. AFP

Israel no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el ataque específico a la escuela.

La ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos, que según ambos gobiernos busca debilitar al régimen iraní y su infraestructura militar, ha dejado más de 200 muertos en total, de acuerdo con la Media Luna Roja iraní. En paralelo, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases estadounidenses en el Golfo y objetivos en territorio israelí, intensificando una confrontación que agrava la crisis regional.