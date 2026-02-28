El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo y uno de los símbolos más reconocidos de Dubái, fue evacuado este viernes tras escucharse explosiones en toda la ciudad. El ataque se produjo en el marco de una ofensiva con misiles iraníes contra posiciones militares estadounidenses en el Golfo, en represalia por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Residentes de Dubái declararon a la agencia AFP que observaron misiles surcando el cielo y escucharon detonaciones que sacudieron ventanas y edificios. “Fue una gran explosión que hizo temblar las ventanas”, relató un testigo.

Alcance de los ataques

Irán lanzó ofensivas contra puntos estratégicos en Abu Dhabi y Dubái (Emiratos Árabes Unidos), además de ataques en Doha (Qatar) y Riad (Arabia Saudita). Las explosiones en Dubái generaron pánico entre residentes y turistas, especialmente en los distritos comerciales y de gran altura.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos confirmó que un civil de nacionalidad asiática murió tras la caída de restos de un misil en una zona residencial de Abu Dhabi. “Estos actos constituyen una peligrosa escalada y un acto cobarde que amenaza la seguridad de los civiles y socava la estabilidad”, señaló en un comunicado.

Evacuación del Burj Khalifa

Las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de visitantes y personal del Burj Khalifa tras los informes de actividad de misiles en las inmediaciones. La policía acordonó las calles circundantes y activó protocolos de emergencia, mientras equipos de seguridad y bomberos respondían a la situación.

Las medidas incluyeron evacuaciones preventivas en otros lugares emblemáticos de la ciudad, reforzando la percepción de que Dubái se encuentra bajo una amenaza directa en el marco de la escalada militar regional.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos instaron a la población a mantener la calma y confiar únicamente en información verificada, evitando la difusión de rumores. Al mismo tiempo, se mantienen investigaciones para determinar el origen exacto de los misiles y evaluar el impacto estructural en las zonas afectadas.

Emiratos Árabes Unidos en alerta

Los Emiratos Árabes Unidos informaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varios misiles dirigidos contra Abu Dhabi y Dubái, tras los ataques iraníes en respuesta a operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel.

La emergencia obligó a suspender todos los vuelos en Dubái y en el aeropuerto Dubai World Central Al Maktoum. Las autoridades pidieron a los pasajeros mantenerse alejados de las terminales y comunicarse directamente con sus aerolíneas.

Emirates confirmó la paralización temporal de sus operaciones hacia y desde Dubái hasta las 15:00 horas del domingo 1 de marzo (hora local), debido al cierre del espacio aéreo regional. La compañía ofreció a los viajeros la posibilidad de reprogramar sus vuelos hasta diez días antes de la fecha original o solicitar un reembolso, y reiteró que la seguridad de pasajeros y tripulación es su máxima prioridad.