Trump condecora a Elon Musk con la Medalla Nacional de la Ciencia y lo llama “tesoro nacional”

El presidente Donald Trump entregó a Elon Musk la máxima distinción científica de Estados Unidos, lo que marca el regreso del magnate de los cohetes a la órbita del mandatario tras su conflictivo alejamiento.

Seis titanes de la tecnología estadounidense recibieron prestigiosos galardones de manos del presidente en un Instituto de la Paz de Washington que recientemente fue rebautizado con el nombre de Trump.

Sin embargo, todas las miradas se centraron en Musk —el multimillonario al frente de SpaceX y Tesla— tras su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental el año pasado, un organismo pensado por Trump para recortar gastos federales.

El mandatario estadounidense calificó a Musk de "tesoro nacional". "Elon es nuestro Thomas Edison moderno", dijo en referencia al inventor estadounidense.

El cofundador de Google, Sergei Brin; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y la directora general de AMD, Lisa Su, también recibieron la Medalla Nacional de la Ciencia durante un evento bautizado como "Science: A New Golden Age (Ciencia: una nueva edad de oro)".

El magnate de la informática Michael Dell y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, fueron recompensados a su vez con la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, el máximo galardón en su ámbito.

La Administración Trump agradece las contribuciones de estos increíbles líderes en ciencia y tecnología. Estos galardonados están contribuyendo a garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en innovación", declaró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, en un comunicado a la AFP.

Musk ha vuelto a ganarse el favor de Trump tras el desencuentro entre ambos el año pasado a raíz del paso del magnate de SpaceX y Tesla por el gobierno.

En los últimos meses ambos hombres han vuelto a acercarse, y los cohetes SpaceX de Musk han seguido siendo una pieza clave del programa espacial y de defensa de Estados Unidos.

Trump considera a la IA y a las empresas del sector como cruciales para lograr que bajo su segundo mandato la economía estadounidense conozca lo que denomina una "Edad de oro".

Este jueves, el presidente declaró que cualquiera que se resista a utilizar el término "superinteligencia" para referirse a la inteligencia artificial será tratado como un "enemigo".

Durante la ceremonia de entrega de medallas, Trump recibió un cuadro que contenía la Medalla Nacional de Ciencia, otorgada a título póstumo a su difunto tío John Trump, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Fallecido en 1983, John Trump es una figura recurrente en los discursos del mandatario, quien suele afirmar haber heredado de su tío el "coeficiente intelectual más alto", atribuyéndolo a unos "buenos genes".