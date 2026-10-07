Numerosas protestas interrumpen a Trump en un mitin en Texas; el mandatario minimiza | VIDEOS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interrumpido por varios manifestantes durante un mitin en San Antonio, Texas, donde buscó movilizar el voto republicano a favor del candidato al Senado Ken Paxton, mientras la multitud abucheaba a los asistentes que irrumpieron en el acto.

Varias personas fueron expulsadas del recinto. La primera interrupción ocurrió cuando un asistente comenzó a perturbar el discurso y salió por su cuenta, mientras parecía grabarse a sí mismo. Después, otra persona irrumpió con una camiseta que decía "SOS Cuba" y una pareja fue escoltada fuera.

Según el recuento de The Associated Press, hubo al menos media docena de interrupciones, y Trump llegó a apartarse brevemente del micrófono. Otros reportes mencionan dos. Parte del público republicano respondió coreando consignas a favor de Estados Unidos.

Una camiseta de "SOS Cuba" irrumpe en el discurso de Trump en San Antonio REUTERS

"Va de regreso a casa con mamá. Pero lo que no sabe es que su mamá votó por Trump", dijo el presidente tras la primera interrupción.

En un principio, Trump intentó seguir hablando, pero a medida que continuaron las protestas cambió el tono.

"Son personas en verdad feas", declaró el mandatario ante las interrupciones.

Texas, un bastión republicano en disputa

Trump acudió a San Antonio para respaldar a Ken Paxton, que mantiene una ajustada contienda con el demócrata James Talarico, y al aspirante republicano a la Cámara de Representantes Carlos de la Cruz, en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Es la tercera visita de Trump a Texas en menos de un mes. El republicano ganó el estado por casi 14 puntos porcentuales en las presidenciales de 2024, pero los demócratas se han colocado en posiciones competitivas en varias carreras, sobre todo en distritos del sur con importante población hispana.

Los bajos índices de aprobación de Trump, la guerra con Irán y el alza de los precios de la gasolina han puesto en riesgo a los republicanos en prácticamente todos los estados. Texas no elige a un demócrata al Senado desde 1988, pero la carrera hoy es reñida.

El gobernador Greg Abbott se ausentó del evento. En lugar de aparecer junto a Trump, encabezó la inauguración de un hospital a unos 530 kilómetros de distancia. Abbott enfrenta una reñida contienda por la gubernatura contra la demócrata Gina Hinojosa.

Jacob Long, portavoz del Partido Demócrata de Texas, criticó la ausencia del gobernador.

"Por años, Greg Abbott nunca ha sido tímido a la hora de abrazar a Donald Trump, llamarlo un 'gran amigo' y respaldar su agenda en cada paso del camino. Pero en este momento, mientras las familias de Texas quedan aplastadas por precios sin precedente impulsados por los aranceles de Trump y la guerra con Irán, de repente Greg Abbott tiene que estar en otro lugar", destacó Long.

Trump lucha por apoyo para su partido

Trump dedicó la mayor parte de su discurso a la contienda por el Senado y describió a Paxton como posiblemente el mejor fiscal general del país.

"Fue duro y ha estado con nosotros en todo el camino. Es un hombre fantástico", dijo Trump sobre Paxton.

El presidente no mencionó una grabación filtrada en la que Paxton lamenta la guerra en Irán y el alza de la gasolina, y se queja de que operadores en Washington dirigían su campaña.

Aunque Trump elogió brevemente a Paxton al comienzo de su discurso, le dedicó mucho más tiempo a atacar a Talarico.