Trump afirma que Estados Unidos aún no está conforme con el acuerdo con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló en una reunión del Consejo de Ministros que Irán tiene un fuerte interés en alcanzar un acuerdo, pero que Washington todavía no está satisfecho.

"Irán está muy interesado, desea fervientemente llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo han logrado... no estamos satisfechos, pero lo estaremos. O lo estaremos, o tendremos que cerrar el trato", declaró Trump ante periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Asimismo, indicó que Irán no obtendrá un alivio de las sanciones a cambio de renunciar al uranio altamente enriquecido, según lo expresado en una entrevista con PBS News.

Irán obtiene borrador de propuesta de acuerdo

La Casa Blanca desmintió una información difundida por la televisión estatal iraní, que aseguraba haber obtenido un borrador inicial y no oficial de un acuerdo marco entre Irán y Estados Unidos. El gobierno estadounidense calificó dicho documento como "una completa invención".

La televisión iraní sostuvo que el borrador contemplaba que Irán restableciera el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz a niveles previos a la guerra en un plazo de un mes, mientras Estados Unidos retiraría sus fuerzas militares cercanas a Irán y levantaría el bloqueo naval.

Según la misma fuente, el marco del acuerdo excluía buques militares y preveía que Irán gestionara el tráfico marítimo en cooperación con Omán. Añadieron que Teherán no daría ningún paso sin una "verificación tangible" y que, de alcanzarse un acuerdo definitivo en 60 días, podría aprobarse como resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán surge de conversaciones indirectas iniciadas tras la guerra que comenzó en febrero, en las que Pakistán desempeñó un papel mediador clave entre ambos países.

El conflicto se originó tras una fuerte escalada entre Irán e Israel a principios de año, cuando ambas partes intercambiaron ataques con misiles y drones que interrumpieron el tráfico marítimo en el Golfo y provocaron la intervención militar de Estados Unidos, generando temores de una expansión regional del enfrentamiento.

Con información de Reuters.