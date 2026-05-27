Palestinos lloran la muerte del dirigente militar de Hamás; Israel aumenta sus ofensivas en Gaza

Decenas de palestinos trasladaron por las calles de la ciudad de Gaza el cuerpo del jefe de la rama armada de Hamás en un cortejo fúnebre, un día después de que Israel lo asesinara como parte de su operación destinada a eliminar a los altos mandos del grupo, pese al alto el fuego vigente.

El ejército israelí informó que Mohammad Odeh falleció en un ataque selectivo la noche del martes, poco más de una semana después de que su antecesor, Izz al-Din al-Haddad, muriera en un ataque israelí contra un edificio de apartamentos en Gaza.

Estas muertes dejan a la facción armada del grupo con escasos líderes en Gaza, en un momento en que Israel y Hamás permanecen estancados en negociaciones mediadas por Estados Unidos sobre el plan del presidente Donald Trump para el futuro del enclave.

Afirman que la resistencia continuará

El ataque contra Odeh también acabó con la vida de su esposa y su hijo, según su familia. Los cuerpos, envueltos en sudarios blancos, fueron llevados por los dolientes frente a edificios destruidos durante los dos años de ofensiva militar israelí en Gaza.

Palestinos cargan el cuerpo de Mohammad Odeh en Gaza tras un ataque israelí que también dejó víctimas civiles. REUTERS

Abu Al-Abd Odeh, familiar del dirigente, declaró que la campaña israelí no detendrá el levantamiento palestino.

"Este camino no se detendrá y la lucha del pueblo palestino continuará en todos los niveles", expresó en una mezquita de la ciudad durante el funeral.

Las autoridades sanitarias de Gaza señalaron que el ataque que mató a Odeh, a su esposa y a su hijo dejó además al menos tres víctimas mortales adicionales y más de veinte heridos. La ofensiva destruyó la planta superior de un edificio de apartamentos en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza.

Equipos de rescate trabajaron entre los escombros en busca de más posibles víctimas en la madrugada del miércoles.

Israel confirma que Odeh participó en ataque de 2023

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Odeh estaba al frente de la división de inteligencia de Hamás durante el ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza, y que había sido nombrado hacía aproximadamente una semana para reemplazar a Haddad, comandante en jefe del ala armada del grupo, muerto en un ataque israelí el 15 de mayo.

Fuentes cercanas a Hamás indicaron que Odeh podría haber sido el último miembro con vida del consejo de dirección superior de la facción armada.

Palestinos cargan el cuerpo de Mohammad Odeh en Gaza tras un ataque israelí que también dejó víctimas civiles. REUTERS

Israel ha eliminado a decenas de líderes y oficiales militares de Hamás desde el inicio de la guerra, y altos funcionarios, entre ellos Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, han prometido capturar o matar a cualquiera que, según ellos, estuviera implicado en los ataques de octubre de 2023.

Tras la muerte de Odeh, Katz declaró que Hamás ya no tendría control civil ni militar sobre Gaza y que se pondría en marcha "en el momento y de la forma adecuados" un plan de lo que describió como "migración voluntaria" desde el enclave.

Los palestinos rechazan cualquier intento de desplazamiento, argumentando que esas declaraciones evocan la "Nakba" de 1948, cuando cientos de miles fueron expulsados o huyeron durante la guerra que acompañó la creación de Israel.

Desde la tregua de octubre, Israel ha matado a unos 900 palestinos, según cifras de las autoridades sanitarias de Gaza, que no diferencian entre combatientes y civiles. En el mismo periodo, cuatro soldados israelíes han muerto en ataques de militantes, de acuerdo con el ejército.

Hamás no publica cifras de bajas entre sus combatientes. Israel sostiene que sus ofensivas posteriores al alto el fuego buscan prevenir ataques o impedir que personas se acerquen a la línea de armisticio con Hamás.

Las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás sobre la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, que contempla el desarme del grupo y la retirada del ejército israelí, permanecen bloqueadas.

El alto el fuego pactado en octubre dejó a Israel con el control de más de la mitad de Gaza, mientras Hamás mantiene dominio sobre una franja costera del territorio.

Con información de Reuters.