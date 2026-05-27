Biden demanda al Departamento de Justicia para frenar publicación de audio personal

El expresidente estadounidense Joe Biden presentó el martes una demanda contra el Departamento de Justicia con el objetivo de impedir la divulgación de grabaciones de audio y transcripciones de conversaciones privadas que sostuvo con su biógrafo en 2016 y 2017.

La acción legal, interpuesta en un tribunal federal de Washington D.C., ocurre antes de la fecha prevista por el departamento para publicar el 15 de junio dichos materiales ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y la organización conservadora Heritage Foundation.

La fundación solicitó el acceso a esos documentos después de que fueran utilizados en la investigación de 2023 del fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados por parte del exmandatario demócrata. Hur decidió no presentar cargos penales.

Según la demanda, el departamento se opuso a la petición de la Heritage Foundation en 2024 de que los documentos quedaran exentos de la Ley de Libertad de Información hasta la llegada de Donald Trump al poder.

Trump anunció que haría públicos los materiales en respuesta a la solicitud del comité, lo que, de acuerdo con la demanda, constituye un intento de evadir la ley federal que prohíbe su divulgación. La demanda pide a la corte declarar inválida la solicitud del comité y prohibir permanentemente la entrega de los documentos.

Un portavoz del Departamento de Justicia afirmó que durante la administración Biden se intentaron ocultar grabaciones que mostraban un deterioro de sus capacidades cognitivas desde 2016.

Lucharemos para garantizar que el pueblo estadounidense pueda escuchar estas grabaciones y sacar sus propias conclusiones sobre la agudeza mental del expresidente antes de que se presentara a la presidencia", señaló.

Por su parte, TJ Ducklo, portavoz de Biden, indicó en un comunicado que el expresidente colaboró con la investigación de Hur y entregó las cintas bajo la condición de que no fueran divulgadas.

"El propio Departamento de Justicia ha dicho que estas grabaciones no sirven al interés público", declaró Ducklo. "Lo que está sucediendo ahora no tiene que ver con la transparencia. Tiene que ver con la política".

Las grabaciones, realizadas en la residencia de Biden, formaban parte del proceso de redacción de sus memorias de 2017, Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose, en las que relataba su decisión de postularse a la presidencia mientras su hijo mayor, Beau, enfrentaba un cáncer cerebral.

Con información de Reuters.