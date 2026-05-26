Trump reúne a su gabinete en Campo David para discutir sobre Irán; advierte nuevos ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a su gabinete ministerial para una inusual reunión en la residencia presidencial de Campo David, ubicada a unos 110 kilómetros de Washington, según informó a la AFP un funcionario de la Casa Blanca.

La elección de este retiro aislado en las montañas de Maryland, al que Trump rara vez acude, refleja la delicadeza de los temas tratados. De acuerdo con el diario New York Post, los principales asuntos de la reunión fueron Irán y la economía.

Trump declaró el sábado que un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente estaba cerca, aunque reconoció que las negociaciones siguen siendo complicadas, y advirtió que los ataques contra Irán podrían reanudarse.

Campo David ha sido escenario de importantes iniciativas diplomáticas encabezadas por Estados Unidos, como los acuerdos de 1978 entre Israel y Egipto bajo la presidencia de Jimmy Carter, y la fallida cumbre israelí-palestina de 2000 durante el mandato de Bill Clinton.

Trump, sin embargo, ha visitado pocas veces esta residencia presidencial secundaria. En su segundo mandato, solo ha estado allí en dos ocasiones: la primera, pocos días antes de que Estados Unidos lanzara ataques contra el programa nuclear iraní en junio de 2025.

Trump vincula los Acuerdos de Abraham a un pacto con Irán

El lunes, Trump afirmó que había solicitado a Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania que se sumaran en bloque a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel, como parte de su intento de negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán.

Pakistán rechazó la propuesta, mientras que los demás países no han reaccionado públicamente. Según analistas, es poco probable que haya una respuesta positiva debido a la desconfianza hacia Israel en gran parte del mundo musulmán, especialmente por la ofensiva militar en Gaza.

Trump aseguró haber conversado el sábado con líderes de esos países, además de Emiratos Árabes Unidos y Baréin, que ya forman parte de los Acuerdos de Abraham.

Solicito de manera imperativa que todos los países firmen inmediatamente los Acuerdos de Abraham y que, si Irán firma su acuerdo conmigo, como presidente de los Estados Unidos de América, sería un honor que también formaran parte de esta coalición mundial sin precedentes”, escribió en Truth Social.

Tras todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, se adhirieran de forma simultánea a los Acuerdos de Abraham”, agregó.

Una fuente pakistaní familiarizada con el asunto señaló que la declaración de Trump refleja un intento de vincular la diplomacia del alto el fuego con Irán a los Acuerdos de Abraham, aunque ambas cuestiones “no están interrelacionadas y no pueden estarlo”.

“Pakistán no tiene ninguna obligación de adherirse a tal exigencia”, dijo la fuente.

Con información de AFP y Reuters.