Localizan a profesor desaparecido en Colombia; revelan cómo trasladaron su cuerpo en una maleta

En una zona boscosa del barrio El Tintal, al sur de Bogotá, una mujer y un recolector de basura encontraron una maleta que contenía el cuerpo Kevin Santiago, profesor colombiano de 31 años. De acuerdo con información oficial, las personas dudaron en revisar la maleta, pero al descubrir su contenido, decidieron llamar a las autoridades.

La desaparición de Kevin Santiago ha causado conmoción en Colombia, luego de que se difundiera un video que muestra cómo el joven de 31 años, quien había asistido a un gimnasio antes de ser asesinado el 20 de mayo, fue sacado en una maleta.

La grabación exhibe a tres individuos manipulando el objeto en el que se hallaba el cuerpo de Kevin Santiago Ángel Garzón. La localización de los restos se produjo el viernes 22 de mayo y la identificación oficial por parte de su familia ocurrió el 26 de mayo.

Video es pieza clave sobre la desaparición de Kevin Santiago

En las imágenes se observa a un hombre que llega en bicicleta a una vivienda ubicada al sur de Bogotá alrededor de las 12:50 del 21 de mayo. Tras dejar su bicicleta a un costado, entra al inmueble verificando que nadie lo vea y minutos después sale acompañado de dos personas más.

Los tres cargan una maleta de color café cubierta con una toalla naranja. El peso evidente del objeto refuerza la hipótesis de que contenía el cuerpo desmembrado del profesor antes de ser abandonado.

El hallazgo del cadáver en el barrio El Tintal fue realizado por la mujer y el recolector de basura, quienes inicialmente dudaron en abrir la maleta, pero finalmente las autoridades confirmaron que se trataba de un cuerpo.

La madre de Kevin Santiago Ángel Garzón relató que su hijo solía dirigirse a la institución educativa donde trabajaba como docente. El día de su desaparición había salido hacia el gimnasio y, al no responder a las llamadas de su familia, decidieron denunciar su desaparición.