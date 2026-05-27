España confirma segundo caso de hantavirus; tuvo contacto con pasajero del crucero MV Hondius

El Ministerio de Sanidad de España confirmó un nuevo caso positivo de hantavirus vinculado al brote detectado en el crucero MV Hondius, embarcación que semanas atrás quedó bajo vigilancia internacional tras la muerte de varios pasajeros durante un recorrido por Sudamérica.

El paciente es uno de los ciudadanos españoles que permanecían en aislamiento preventivo en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, desde su regreso al país el 10 de mayo.

Según las autoridades, se trata de un “contacto estrecho” identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el barco. Tras confirmarse el resultado, fue trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del hospital, donde continúa bajo observación médica y estrictas medidas de bioseguridad.

España suma dos casos confirmados de hantavirus entre pasajeros y tripulantes españoles que viajaban en el MV Hondius. El Ministerio de Sanidad reiteró que no existe riesgo adicional para la población general, ya que el contagio fue detectado dentro del dispositivo de cuarentena y monitoreo ya establecido.

El crucero MV Hondius, señalado por el brote internacional de hantavirus, mantiene en alerta a autoridades sanitarias. REUTERS

El brote internacional mantiene en alerta a varios países desde comienzos de mayo, luego de que tres pasajeros fallecieran tras viajar en el crucero, que había partido de Argentina y recorrió zonas del Atlántico Sur. Las personas bajo sospecha de exposición han estado sometidas a un estricto control epidemiológico.

Las autoridades sanitarias internacionales, incluido el director de la OMS, advirtieron que era altamente probable que aparecieran más contagios, dado que el periodo de incubación del virus puede extenderse hasta seis semanas.

¿Qué es el hantavirus y cuáles son sus síntomas?

El hantavirus es una enfermedad poco común, generalmente asociada al contacto con roedores infectados. No obstante, la Organización Mundial de la Salud investiga la posibilidad de transmisión entre personas dentro del crucero, algo considerado inusual.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con los de una gripe fuerte e incluyen:

Fiebre

Fatiga

Escalofríos

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Náuseas

En los casos más graves, la enfermedad puede afectar pulmones, corazón y riñones, provocando insuficiencia respiratoria y fallo orgánico.

Hasta ahora no se han registrado nuevas muertes relacionadas con el brote desde principios de mayo, aunque las autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia activa sobre pasajeros y tripulación del MV Hondius.

Expertos en enfermedades infecciosas advierten que podrían aparecer más casos en los próximos días debido al prolongado periodo de incubación del virus.

Los síntomas suelen manifestarse alrededor de tres semanas después de la exposición, aunque pueden tardar hasta seis semanas en desarrollarse. Por ello, varios países mantienen monitoreo sanitario durante 42 días tras el desembarco de los pasajeros.

Con información de AFP.