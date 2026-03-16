Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, tiene cáncer de mama

La jefa de gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, tiene cáncer de mama en una fase temprana, dio a conocer el mandatario de Estados Unidos; sin embargo, aseguró, no hará ajustes en su equipo, con lo que seguirá desempeñando ese papel clave en su gobierno.

La primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, Wiles, de 68 años, ha recibido un amplio reconocimiento por gestionar entre bastidores el segundo mandato de Trump.

Susie Wiles, jefa de gabinete de Donald Trump AFP

"Susie Wiles es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, desgraciadamente, le han diagnosticado un cáncer de mama en fase inicial y ha decidido afrontar este desafío INMEDIATAMENTE, en lugar de esperar", publicó Trump en su red Truth Social.

"¡Tiene un equipo médico fantástico, y su pronóstico es excelente!", subrayó.

Trump añadió que "durante el periodo de tratamiento, ella pasará prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca, lo que a mí, como presidente, me hace muy feliz".

Susie Wiles, jefa de gabinete de Donald Trump AFP

"Susie, una de mis asesoras más cercanas e importantes, es fuerte (...) ¡Pronto estará mejor que nunca!", aseguró el mandatario.

Guerra en Irán y la aprobación del Partido Republicano

Trump se enfrenta a una serie de desafíos que van desde la guerra con Irán hasta los bajos índices de aprobación de su Partido Republicano antes de las cruciales elecciones legislativas de medio mandato en noviembre.

Wiles comenzó a trabajar para Trump en Florida durante la campaña presidencial de 2016. Trump, que la apodó "La Dama de Hielo", la ha llamado "la mujer más poderosa del mundo".

Susie Wiles, jefa de gabinete de Donald Trump AFP

Aunque mantiene un perfil bajo en público, en privado Wiles es una firme guardiana del acceso al mandatario. Su misión principal ha sido evitar que se repitan el caos y las luchas internas que marcaron el primer período de Trump en la Casa Blanca (2017-2021).

Con información de AFP

vjcm