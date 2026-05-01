Revelan videos inéditos del atentado contra Trump en la Cena de Corresponsales

La fiscal de Estados Unidos para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, difundió nuevas imágenes que muestran el momento exacto en que Cole Tomas Allen intentó desatar un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el pasado 24 de abril en el hotel Washington Hill. El video, de poco menos de seis minutos, fue entregado previamente al Tribunal de Distrito y ahora se hizo público.

Uno de los momentos más destacados muestra a un agente del Servicio Secreto desenfundando su arma y disparando en múltiples ocasiones contra Allen, quien corría con una escopeta en las manos hacia el siguiente punto de revisión. El material también revela que el acusado exploró el área del hotel un día antes del ataque, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada.

Pirro aclaró que “no hay evidencia de que el tiroteo fuera el resultado de fuego amigo” y aseguró que su oficina, junto con el FBI, continuará la investigación para llevar a Allen ante la justicia.

Cargos contra Allen

El acusado compareció el 27 de abril ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos por cargos de intento de asesinato del presidente, transporte de armas y municiones en el comercio interestatal con intención de cometer un delito grave, y disparo de un arma de fuego durante un delito violento.

El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que Allen enfrenta “todo el peso de la justicia federal” y destacó la valentía de los agentes del orden: “Gracias a ellos, el presidente de Estados Unidos, los funcionarios de la administración y todos los asistentes a la cena estuvieron a salvo. Que quede claro: los ataques desquiciados contra nuestros funcionarios electos jamás quedarán impunes”.

Planificación del ataque

El director del FBI, Kash Patel, declaró que Allen viajó hasta Washington D.C. con el propósito de asesinar al presidente Donald Trump y atentar contra miembros de su administración. Pirro añadió que el acusado recorrió el país con armas letales y un plan para ejecutar el ataque.

“La rápida y valiente respuesta de los agentes del Servicio Secreto evitó una tragedia inimaginable. No hay lugar para la violencia política en esta ciudad”, enfatizó la fiscal.