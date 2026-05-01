Irán presenta nueva propuesta de diálogo de paz con Estados Unidos a través de Pakistán

La agencia oficial iraní IRNA informó este viernes que la República Islámica de Irán entregó a Pakistán un nuevo texto con propuestas para avanzar en las conversaciones de paz con Estados Unidos. El documento fue remitido la noche del jueves, en el marco de los esfuerzos de Islamabad por actuar como mediador entre ambos países.

El reporte no ofreció detalles sobre el contenido de la propuesta, lo que refuerza el carácter confidencial de las negociaciones. Sin embargo, la confirmación de que existe un nuevo planteamiento sugiere que Teherán busca mantener abierta la vía diplomática en medio de la tensión militar en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

La iniciativa se produce en un momento en que las relaciones entre Washington y Teherán atraviesan una fase crítica. En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que no descarta reanudar ataques contra Irán si las conversaciones fracasan, mientras que la Guardia Revolucionaria ha amenazado con responder con “golpes largos y dolorosos” en caso de nuevas ofensivas.

El fracaso del primer acercamiento entre Irán y Estados Unidos

El primer encuentro en Islamabad entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos terminó sin acuerdo, pese a que se trataba del primer acercamiento directo en más de una década. La reunión, que se prolongó por más de veinte horas, dejó en evidencia la distancia entre las posturas de ambos países y dejó claro que las condiciones para un entendimiento siguen siendo extremadamente complejas.

La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, llegó con una propuesta que fue presentada como la “última y mejor oferta”. El eje de esa propuesta consistía en que Irán renunciara de manera verificable a la fabricación de armas nucleares.

Vance señaló que Irán no ofreció un "compromiso firme" de renunciar a las armas nucleares. AFP

Washington insistió en que cualquier avance diplomático debía estar acompañado de garantías concretas y supervisadas por organismos internacionales. Paralelamente, el presidente Donald Trump endureció el tono al declarar que no le importaba si se alcanzaba un acuerdo, advirtiendo que Irán solo podía negociar bajo los términos de Estados Unidos.

La presencia militar en el estrecho de Ormuz reforzó esa narrativa, con buques de guerra desplegados y operaciones de desminado anunciadas como parte de la estrategia de presión.

La respuesta iraní

La delegación iraní rechazó de inmediato las condiciones planteadas por Washington, calificándolas de “exigencias irrazonables”. Para Teherán, el programa nuclear forma parte de su soberanía y no puede ser objeto de negociación bajo amenazas militares.

Los medios iraníes negaron que Estados Unidos estuviera desminando el estrecho de Ormuz y acusaron a Washington de utilizar la coerción como herramienta diplomática. El mensaje fue claro: Irán no aceptará un acuerdo que implique renunciar a lo que considera un derecho legítimo, ni lo hará bajo presión de despliegues militares en su región.

Factores que impidieron el acuerdo

El fracaso del acercamiento se explica por varios factores. En primer lugar, la exigencia estadounidense de renunciar a las armas nucleares fue percibida por Irán como una imposición que vulnera su soberanía.

En segundo lugar, la presión militar ejercida por Washington, con amenazas explícitas de Trump y el despliegue de fuerzas en el estrecho de Ormuz, generó un ambiente de coerción que cerró cualquier posibilidad de diálogo constructivo.

A ello se suma la desconfianza histórica entre ambos países, marcada por décadas de sanciones, rupturas diplomáticas y enfrentamientos indirectos. Finalmente, el ambiente bélico regional, con ataques israelíes en Teherán y una guerra en curso en Medio Oriente, redujo el margen para extender el dialogo y alimentó la percepción de que cualquier acuerdo sería inviable.