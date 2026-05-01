Trump firma decreto que amplía las sanciones contra Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que extiende las sanciones contra el Gobierno de Cuba, según informaron a Reuters dos funcionarios de la Casa Blanca.

Las nuevas disposiciones apuntan a personas y entidades vinculadas al aparato de seguridad cubano, así como a quienes sean considerados cómplices de corrupción o responsables de graves violaciones de derechos humanos. También se incluyen agentes, funcionarios y simpatizantes del régimen.

Hasta el momento no se ha precisado qué individuos o instituciones serán afectados directamente por el decreto, lo que mantiene abierta la expectativa sobre el impacto real de las sanciones en la isla.

Intensificación de las sanciones

El gobierno estadounidense mantiene desde 1962 un embargo económico contra Cuba, considerado el más prolongado en la política exterior de Washington.

En enero de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales a cualquier país que venda o provea petróleo a Cuba, reforzando la presión sobre La Habana en un momento de escasez crítica de combustible. La medida se justificó bajo la declaración de un “estado de emergencia” y el argumento de que Cuba representa una amenaza excepcional para la seguridad nacional estadounidense.

Estas sanciones se suman a las restricciones financieras y comerciales ya existentes, que limitan la inversión extranjera y complican las transacciones internacionales de la isla. El resultado ha sido un impacto directo en la producción eléctrica y en la vida cotidiana de los cubanos, con apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, y dificultades para acceder a divisas.

Reacciones internacionales

La comunidad internacional ha respondido con críticas crecientes. En noviembre de 2025, la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, pidió a Estados Unidos levantar el embargo por razones humanitarias, tras constatar en una visita de diez días a la isla el deterioro económico y social provocado por las sanciones. Douhan señaló que las medidas coercitivas afectan derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el desarrollo.

La Asamblea General de la ONU ha aprobado de manera reiterada resoluciones no vinculantes que solicitan el fin del embargo, con un respaldo mayoritario de 165 países en la última votación. Gobiernos como el de México han expresado apoyo a Cuba, mientras que otros actores internacionales, incluidos Rusia y China, han mantenido vínculos energéticos y comerciales con la isla, desafiando las restricciones estadounidenses.

Cuba frente a la presión

El gobierno cubano ha denunciado que las sanciones buscan “ahogar” a la isla y rendirla ante amenazas externas. Sostiene que la crisis interna no se debe únicamente a fallas de gestión, como argumenta Washington, sino al bloqueo petrolero y financiero impuesto por Estados Unidos.

Con información de Reuters.