Bolsonaro regresa al quirófano; expresidente de Brasil es internado para nueva cirugía

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 71 años, fue internado este viernes en un hospital de Brasilia para someterse a una cirugía en el hombro derecho, según confirmaron fuentes familiares. La intervención se centra en la reparación del manguito rotador y otras lesiones asociadas derivadas de una caída sufrida en enero, cuando se encontraba recluido en la Superintendencia de la Policía Federal.

Su esposa, Michelle Bolsonaro, informó en redes sociales: “Ya estamos camino al hospital”, confirmando el traslado desde el condominio donde el exmandatario cumple prisión domiciliaria.

El procedimiento fue autorizado por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tras el aval de la Fiscalía General. Los exámenes médicos indicaron una lesión de alto grado en el tendón responsable de elevar el brazo, un daño parcial en otro tendón estabilizador y el desplazamiento del tendón del bíceps.

Condena y régimen de prisión

Bolsonaro cumple desde noviembre pasado una condena de 27 años y tres meses de cárcel por “liderar” una trama golpista destinada a perpetuarse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Inicialmente estuvo recluido en instalaciones de la Policía Federal, luego en un complejo penitenciario de Brasilia y, desde el 27 de marzo, cumple prisión domiciliaria por 90 días debido a su delicado estado de salud. Al concluir ese plazo, el juez De Moraes evaluará si continúa bajo arresto domiciliario o regresa a prisión.

Antecedentes médicos

El exmandatario ha enfrentado múltiples problemas de salud que él y su entorno atribuyen a la puñalada en el abdomen sufrida durante la campaña electoral de 2018, lo que lo ha llevado a pasar varias veces por el quirófano. Su última hospitalización ocurrió por una neumonía bilateral bacteriana causada por broncoaspiración, lo que reforzó la decisión judicial de otorgarle prisión domiciliaria temporal.