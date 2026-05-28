Horror en internado de Kenia; 16 niñas muertas y 79 heridas

Un incendio ocurrido poco antes de la una de la madrugada del sábado en el internado de niñas Utumishi, ubicado en Gilgil, a unos 100 km al norte de Nairobi, dejó un saldo devastador: 16 menores fallecidas y 79 más con heridas graves, según confirmaron las autoridades.

El fuego se desató en uno de los dormitorios del recinto y, aunque los equipos de rescate lograron contener las llamas, no pudieron salvar a las niñas que quedaron atrapadas. El ministro de Educación, Julius Migos Ogamba, calificó el hecho como “un incidente muy desgraciado” y detalló que ocho de las víctimas heridas permanecen hospitalizadas con quemaduras severas.

Testimonios de padres y sobrevivientes

La tragedia generó escenas de angustia entre los padres que llegaron desesperados al colegio para conocer el estado de sus hijas.

Mary Chenpndetich, madre de una alumna, relató: “Me enteré de la noticia a las 5:00 de la mañana; un amigo me llamó por teléfono. Estaba tan preocupada, tan asustada. Gracias a Dios mi hija Joy está bien, porque dormía en otro dormitorio”.

Un incendio en el internado de niñas Utumishi en Gilgil, Kenia, dejó 16 muertas y 79 heridas; autoridades investigan condiciones de seguridad del recinto. AFP

Margaret Mwangi, madre de Salomé, de 15 años, explicó que su hija sobrevivió pero quedó traumatizada por el incendio. “Ahora me siento aliviada y feliz de que se salvara, pero el trauma es muy fuerte”, señaló.

Escuela vinculada a la policía

El ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, y el subdirector de la policía, Eliud Lagat, acudieron al lugar. Murkomen explicó que la escuela está vinculada a la policía y que la mayoría de las alumnas son hijas de oficiales del cuerpo armado.

El incendio fue extinguido alrededor de las tres de la madrugada, pero el dormitorio quedó completamente destruido. Ogamba indicó que la investigación determinará si la escuela cumplía con las normas de seguridad y pidió evitar especulaciones.

Según el ministro de Educación, en el momento del incendio había 808 alumnas alojadas en las instalaciones del internado, aunque no se precisó cuántas dormían en el dormitorio afectado.

Con información de AFP.