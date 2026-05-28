Guatemala y Estados Unidos preparan ataques conjuntos contra narcotraficantes

Guatemala y Estados Unidos han acordado realizar ataques conjuntos contra organizaciones de narcotraficantes en territorio guatemalteco de acuerdo con información obtenida por The New York Times. Según el medio, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo pactó estas operaciones en una llamada la semana pasada con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

El portavoz en funciones del Pentágono, Joel Valdez, señaló a la AFP que el Departamento de Guerra no iba a “especular” sobre futuras operaciones, pero recordó que Guatemala forma parte del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump junto a otros 17 líderes regionales en marzo.

Escudo de las Américas y ofensiva contra los cárteles

La coalición reúne a 18 socios del Hemisferio Occidental y busca enfrentar redes de narcoterrorismo y otras amenazas a la seguridad. La medida marcaría un nuevo peldaño en la ofensiva de Trump contra los cárteles de la droga, que ya incluye operaciones conjuntas con Ecuador y ejercicios militares con países como El Salvador.

El gobierno guatemalteco envió una carta a Hegseth solicitando formalmente “cooperación en operaciones dirigidas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de tráfico de drogas”, según reveló el diario.

Desde septiembre del año pasado, Estados Unidos ha atacado embarcaciones en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, insistiendo en que está en guerra contra lo que denomina “narcoterroristas” que operan desde América Latina. Sin embargo, estas acciones han generado polémica: la ONU denunció que se trataban de “ejecuciones extrajudiciales”, ya que Washington no presentó pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estuvieran vinculadas al narcotráfico.

Trump firma nueva estrategia antiterrorista con foco en cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva estrategia nacional contra el terrorismo, centrada en la neutralización de amenazas hemisféricas y en la paralización de las operaciones de los cárteles de la droga, según informó el asesor principal de la Casa Blanca, Sebastian Gorka.

Gorka, director de lucha antiterrorista, explicó que el documento fue elaborado bajo el principio de que “Estados Unidos es nuestra patria y debe ser protegida”.

Nuestra nueva estrategia antiterrorista da prioridad en primer lugar a la neutralización de las amenazas terroristas hemisféricas mediante la desarticulación de las operaciones de los cárteles hasta que estos grupos sean incapaces de introducir sus drogas, a sus miembros y a sus víctimas de la trata en Estados Unidos”, afirmó Gorka.

Dentro del territorio estadounidense, la estrategia también apunta a identificar y neutralizar lo que Gorka denominó “grupos políticos violentos y seculares cuya ideología es antiestadounidense, radicalmente pro-género o anarquista, como Antifa”.

El asesor subrayó que se utilizarán “todas las herramientas que la Constitución pone a nuestra disposición” para localizar a sus miembros, rastrear vínculos internacionales y emplear recursos policiales para paralizarlos operativamente antes de que puedan mutilar o matar a inocentes.

Con información de AFP y Reuters.