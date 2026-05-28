EU e Irán alcanzan acuerdo preliminar para prorrogar alto al fuego; falta aprobación de Trump

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar para extender el alto el fuego por 60 días, en un memorando de entendimiento que abre la puerta a negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El plan, sin embargo, aún requiere la firma del presidente Donald Trump para entrar en vigor.

Este avance diplomático se produjo horas después de que Irán atacara una base aérea estadounidense en Kuwait, exponiendo las negociaciones iniciadas en abril para transformar la tregua en un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra de tres meses y permita reabrir la vital ruta marítima del estrecho de Ormuz.

El Mando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas derribaron cinco drones iraníes y destruyeron una estación de control terrestre en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un sexto. Posteriormente, fuerzas kuwaitíes interceptaron un misil balístico disparado hacia el país, que alberga una gran base estadounidense.

Un funcionario estadounidense declaró a Reuters que estas acciones fueron “mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego”.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica reivindicó el ataque contra la base estadounidense, señalando que fue en respuesta a una operación previa cerca del aeropuerto de Bandar Abbas y advirtiendo que cualquier repetición recibiría una “respuesta más contundente”.

Pakistán continúa desempeñando un papel clave como mediador. Su ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, anunció que se reunirá en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aunque no se precisó el alcance de la visita ni los temas concretos que se abordarán.

El nuevo brote de violencia coincidió con la festividad musulmana del Eid al-Adha, celebrada en toda la región. En el Líbano, Israel anunció ataques contra infraestructura de Hezbolá en la ciudad de Tiro y en la capital, Beirut, insistiendo en que forman parte de su ofensiva contra grupos respaldados por Irán.

Con información de Reutes.