Condenan a prisión a piloto cubano vinculado al derribo de avionetas en 1996

La justicia estadounidense condenó este jueves a siete meses de prisión por fraude migratorio a Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, piloto retirado del ejército cubano, vinculado al derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

Un tribunal federal de Jacksonville, Florida, lo sentenció por haber mentido en su solicitud de residencia permanente en abril de 2025, meses después de ingresar a Estados Unidos bajo un parole humanitario. González-Pardo, de 65 años, declaró entonces que no había recibido entrenamiento militar ni servido en el ejército, pese a haber pertenecido a la Fuerza Aérea Cubana entre 1980 y 2009, según la acusación.

El expiloto, que lleva más de seis meses en prisión preventiva, deberá cumplir otros diez días por esta condena, aunque ahora enfrenta cargos mucho más graves en otro tribunal federal de Florida.

Acusación por conspiración y asesinato

El pasado 20 de mayo, la Fiscalía estadounidense acusó a González-Pardo de conspirar para matar ciudadanos estadounidenses por su participación en el operativo cubano que derribó dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, causando la muerte de sus cuatro tripulantes.

Junto a él fueron inculpados el expresidente cubano Raúl Castro, otros tres pilotos y un oficial de inteligencia. Los cargos contra Castro, de 94 años, incluyen conspiración, asesinato y destrucción de aeronaves, y representan la primera vez que la justicia estadounidense imputa a un alto dirigente del gobierno cubano.

El derribo de 1996

El 24 de febrero de 1996, cazas MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate, organización que se dedicaba a localizar y asistir a balseros cubanos en el mar rumbo a Florida. Cuatro personas murieron en el ataque.

Un tercer aparato, pilotado por el líder de la organización, José Basulto, logró escapar. La Habana sostiene que las avionetas estaban dentro de su espacio aéreo y acusa a Basulto de haber trabajado para la CIA y participado en acciones paramilitares, incluida la invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

La Fiscalía estadounidense asegura que González-Pardo pilotaba uno de los cazas que persiguieron a la avioneta de Basulto, mientras que Raúl Castro, entonces ministro de Defensa, habría autorizado el uso de fuerza letal contra la organización.

Con información de AFP.