Netanyahu ordena al ejército israelí ocupar el 70% de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, lo que implica ignorar los términos del cese al fuego con Hamás vigente desde octubre pasado.

“Tenemos a Hamás contra las cuerdas”, afirmó Netanyahu, quien añadió que actualmente las tropas israelíes controlan 60% del territorio, frente al 50% registrado tras la entrada en vigor de la tregua. “Mi orden es pasar a 70%”, dijo en una conferencia de prensa en Cisjordania ocupada, según difundió el canal 12.

El anuncio se produce en un momento en que la violencia continúa arrasando la Franja de Gaza, donde el ejército israelí mantiene sus bombardeos. Israel y Hamás se acusan mutuamente de romper el alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025, tras dos años de guerra desatada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

La primera fase de la tregua, negociada bajo presión de Estados Unidos, permitió la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza a cambio de la excarcelación de presos palestinos. La segunda fase preveía el desarme de Hamás y una retirada progresiva del ejército israelí, avances que desde hace semanas parecen estancados.

La “línea amarilla” y el avance militar

Según los términos del alto el fuego, las fuerzas israelíes debían retirarse detrás de la denominada “línea amarilla”, que separaba la zona controlada por Hamás de la parte tomada por el ejército israelí, equivalente a poco más del 50% del territorio.

El 15 de mayo, Netanyahu ya había anunciado que el ejército había ampliado su control al 60% de Gaza. Ahora, con la nueva orden, busca extenderlo al 70%, lo que representa un desafío directo a los compromisos de la tregua.

Crisis humanitaria

En la zona bajo la autoridad de Hamás viven hacinados más de 2 millones de palestinos, cuya situación humanitaria sigue siendo “catastrófica”, según denunciaron varias ONG el 22 de mayo, acusando a Israel de incumplir sus obligaciones internacionales.

La combinación de bombardeos, desplazamientos forzados y falta de acceso a servicios básicos ha agravado la crisis, mientras la comunidad internacional advierte que el incumplimiento del alto el fuego puede escalar nuevamente el conflicto.

Con información de AFP.