Secretario del Tesoro de Estados Unidos pide a China "alinearse" para aislar a Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó este jueves una de las declaraciones más contundentes de la administración Trump respecto a Irán. En entrevista con CNBC, aseguró que Washington impondrá “las sanciones más duras de la historia” y que el objetivo es “colapsar este régimen”.

Bessent adelantó que el lunes se celebrará una conferencia de prensa para detallar las medidas, que incluirán un aislamiento económico coordinado contra Teherán. Según explicó, la estrategia de “máxima presión económica” no contempla una nueva fase militar, pero sí un endurecimiento sin precedentes de las restricciones financieras y comerciales.

Este será el mayor esfuerzo coordinado de aislamiento económico en la historia del mundo. Están con nosotros o contra nosotros. Quieren que este régimen asesino llegue a su fin. ¿Si insisten en hacer negocios con ellos? ¿Transferir dinero, comprar petróleo? ¡El Departamento del Tesoro de Estados Unidos utilizará todo su poder y fuerza contra ustedes!”, afirmó Bessent.

El secretario del Tesoro advirtió que los países que continúen haciendo negocios con Teherán enfrentarán acciones de ejecución por parte de Estados Unidos. Ante la pregunta de si las medidas incluirían a China, respondió que “algunas conversaciones es mejor mantenerlas en privado”, aunque agregó que estaba seguro de que “todos, incluida China, quieren ver reabierto el Estrecho de Ormuz”.

Bessent defendió la eficacia de la presión económica como herramienta de política exterior y aseguró que la estrategia funcionará en Irán: