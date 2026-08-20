Corea del Norte lanza misiles tras anuncio de reunión entre Trump y Kim

El ejército surcoreano informó que Corea del Norte disparó alrededor de diez misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Pyongyang, apenas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que se reunirá este año con el líder norcoreano Kim Jong Un.

El Estado Mayor Conjunto de Seúl confirmó inicialmente el lanzamiento de un “proyectil no identificado” y posteriormente precisó que se trataba de una decena de misiles. La acción militar se produjo en un contexto de tensión creciente en la península y tras la decisión de Washington de reducir los ejercicios conjuntos con Corea del Sur.

La influyente hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, celebró la decisión de Trump de acortar las maniobras militares, calificándola como un “castigo merecido” para Seúl.

Este repentino giro de los acontecimientos es un desastre merecido provocado por las delirantes y anacrónicas fantasías y la visión de la seguridad de las autoridades surcoreanas, que siguen ciegamente a su amo”, expresó en un comunicado.

Kim Yo Jong añadió que, pese a desconocer la supuesta comunicación entre su hermano y Trump, el líder norcoreano aún guarda un “buen recuerdo y una buena impresión” del presidente estadounidense, asegurando que la relación entre ambos sigue siendo “excelente”.

El miércoles, Trump defendió la importancia de “llevarse bien” con Kim Jong Un y ofreció una estimación precisa sobre el arsenal nuclear de Pyongyang, al afirmar que el país posee 57 armas nucleares “muy potentes”.

Horas más tarde, el ministro de Defensa surcoreano elevó esa cifra y estimó que Corea del Norte podría contar con entre 80 y 120 armas nucleares, reflejando la incertidumbre que rodea al verdadero alcance del programa atómico norcoreano.

La decisión de Trump de recortar los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, que concluirán este viernes y no el 27 de agosto como estaba previsto, generó alarma entre los aliados asiáticos y abrió especulaciones sobre un posible intento del mandatario de lograr un triunfo diplomático en política exterior, mientras enfrenta dificultades en su estrategia hacia Irán.

Con información de AFP.