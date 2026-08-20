Detienen en Francia a los presuntos autores del robo en el Museo de Relojería de Le Locle

La policía francesa detuvo en Lyon a los presuntos responsables del robo ocurrido el pasado 9 de agosto en el Museo de Relojería de Le Locle, en el noroeste de Suiza, considerado una de las cunas históricas de la industria relojera del país. Según informó la televisión nacional suiza RTS, los arrestados también son sospechosos de otra sustracción realizada en la misma semana en el Museo Jacques Chirac de Sarran, en el centro de Francia.

De acuerdo con medios franceses citados por RTS, el uso del mismo vehículo en ambos robos, un Porsche Panamera, fue clave para identificar y detener a los sospechosos. La policía del cantón de Neuchâtel, donde se encuentra Le Locle, evitó confirmar si los detenidos en Francia son los mismos implicados en el asalto suizo, y señaló que las investigaciones continúan.

El robo en Suiza se produjo en las primeras horas del 9 de agosto, cuando cuatro individuos encapuchados y con guantes forzaron la puerta de entrada del museo y accedieron a las salas de exposición. En apenas cinco minutos, rompieron las vitrinas de cristal que protegían varios relojes de sobremesa y se llevaron un botín valorado en 80 mil francos suizos, unos 85 mil euros al cambio actual.

Le Locle y la vecina ciudad de La Chaux-de-Fonds fueron incluidas en 2009 en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por su urbanismo relojero, diseñado desde el siglo XVIII para dar forma a esta industria emblemática de Suiza.

El robo en el Museo Jacques Chirac, donde se conservan objetos personales y regalos recibidos por el expresidente francés, ocurrió en la noche del 5 al 6 de agosto. No es el primero que sufre la institución, en octubre de 2025 fue asaltada en dos ocasiones en menos de un mes, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad de este espacio cultural.