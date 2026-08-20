Nueva York confirma caso de virus del Nilo Occidental en humanos

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó este jueves el primer caso humano de virus del Nilo Occidental registrado en la ciudad durante 2026, en un paciente que había pasado tiempo al aire libre dentro de los límites urbanos. La agencia precisó que la infección no es contagiosa entre personas y que el virus se transmite únicamente por la picadura de un mosquito infectado.

La detección ocurre en un momento de alta circulación del virus en mosquitos de los cinco distritos, donde se han identificado 1,284 grupos positivos desde junio, casi el doble de los registrados en el mismo periodo de 2025. Las autoridades han reforzado las labores de vigilancia y control, incluyendo fumigaciones terrestres y tratamientos contra larvas en Queens, Staten Island, Brooklyn, Bronx y Manhattan.

Síntomas y riesgos

La mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas, aunque algunas pueden desarrollar fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolores corporales o erupciones cutáneas. Aproximadamente uno de cada 150 casos puede evolucionar hacia una afección neurológica grave que afecta el cerebro y la médula espinal, con riesgo de hospitalización e incluso de muerte.

Las personas mayores de 60 años y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado son las más vulnerables a desarrollar complicaciones severas.

Temporada de mayor riesgo

El virus suele circular entre junio y octubre, con mayor actividad en agosto y septiembre, coincidiendo con el aumento de la población de mosquitos. Por ello, las autoridades insisten en mantener medidas de prevención durante las próximas semanas.

El Departamento de Salud recomienda:

Usar repelentes aprobados por la EPA que contengan DEET, picaridina, IR3535 o aceite de eucalipto limón.

Cubrir brazos y piernas, especialmente al amanecer y al atardecer.

Eliminar acumulaciones de agua estancada en patios y viviendas.