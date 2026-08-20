Estados Unidos denuncia detención arbitraria de ciudadano en China

El gobierno de Estados Unidos denunció este jueves la detención arbitraria de uno de sus ciudadanos en China y exigió su inmediata liberación. Se trata del analista político Min Zin, arrestado el pasado 3 de junio en la provincia de Yunnan, adonde había viajado para participar en una conferencia académica organizada por el propio gobierno chino.

El secretario de Estado, Marco Rubio, determinó que el caso constituye una detención injusta, tras una revisión exhaustiva de las circunstancias. “El ciudadano estadounidense Min Zin ha sido detenido arbitrariamente en China”, señaló el comunicado oficial difundido por el Departamento de Estado.

Washington reconoce que actualmente hay dos ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en China: el propio Min Zin y la doctora Youlin Chen.

El Departamento de Estado subrayó que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es su máxima prioridad y aseguró que continuará abogando por Zin y por la liberación de todos los ciudadanos retenidos de manera arbitraria o a quienes se les ha prohibido salir de China.

Min Zin es un reconocido analista político que trabaja en un centro de estudios sobre Birmania. Su arresto en China ha generado preocupación en círculos académicos y diplomáticos, dado que se produjo en el marco de una invitación oficial para participar en un evento académico.

La administración estadounidense considera que el caso refleja un patrón de detenciones arbitrarias que afectan a ciudadanos extranjeros y que se utilizan como herramienta de presión política.