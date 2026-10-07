Sacerdote se declara culpable de 109 delitos de abuso sexual infantil

El sacerdote Edward Gallagher, de 59 años y miembro de la diócesis de Derry, en Irlanda del Norte, se declaró culpable de 109 delitos relacionados con el abuso sexual de menores a través de internet, cometidos entre junio de 2023 y abril de 2025.

Gallagher compareció el lunes 5 de octubre ante el Derry Crown Court, donde admitió los cargos. La jueza Roseanne McCormick KC ordenó un informe previo a la sentencia y lo mantuvo bajo custodia hasta la audiencia del 9 de diciembre.

Entre los delitos admitidos figuran 43 intentos de inducir a niños a distribuir o mostrar imágenes indecentes y otros 43 por intentar mantener comunicaciones de carácter sexual con menores, según medios locales.

También reconoció 13 cargos por posesión de imágenes indecentes de niños, dos por posesión de imágenes prohibidas de menores y uno por posesión de una imagen pornográfica extrema.

Gallagher admitió además un cargo por intentar realizar un acto sexual en presencia de un niño, cinco por intentar incitar a menores a actos sexuales y uno por distribuir o mostrar una imagen indecente de un menor. Otros siete cargos similares permanecen pendientes y no podrán continuar sin autorización de la Justicia. Del arresto en abril a los 109 cargos

La policía detuvo a Gallagher en abril de 2025 en las inmediaciones de un hotel en la zona de Waterside, en Derry. Compareció inicialmente ante un tribunal acusado de intento de comunicación sexual con un menor.

La diócesis lo apartó de inmediato del ministerio y abrió actuaciones eclesiásticas, aunque evitó avanzar en ellas para no interferir con la investigación policial ni con el proceso penal. El sacerdote conserva la orden sacerdotal, pero permanece suspendido de todas sus funciones.

La investigación se amplió hasta los 109 cargos, y la diócesis asegura haber cooperado con la policía norirlandesa.

Gallagher permanece en la prisión de Maghaberry y fue incluido de inmediato en el Registro de Delincuentes Sexuales. La duración de su permanencia en ese registro se determinará durante la sentencia. Obispo pide expulsarlo de forma definitiva

Tras conocerse la admisión de culpabilidad, el obispo Michael Router anunció que pedirá a la Santa Sede que el caso llegue directamente al Papa, con la recomendación de expulsar a Gallagher del estado clerical.

Estoy solicitando a la Santa Sede que presente el caso directamente al Santo Padre con la recomendación de que el padre Edward Gallagher sea expulsado inmediatamente del estado clerical", explicó Router.

La declaración de culpabilidad permite reactivar el procedimiento canónico que la diócesis mantenía suspendido mientras avanzaba la causa penal.

"Ahora que el procedimiento penal ha alcanzado esta fase, ya no existe ninguna razón para que el proceso canónico de la Iglesia permanezca suspendido", señaló el obispo.

Router ordenó preparar y remitir a Roma, sin demora, toda la documentación necesaria. La diócesis pedirá que el expediente se trate como un caso de gravedad excepcional y que se aplique la pena más grave disponible según el Derecho de la Iglesia.

"El sacerdocio es una confianza sagrada ejercida al servicio de Dios y de su pueblo. Una conducta de esta naturaleza representa una traición radical a esa confianza y es totalmente incompatible con las obligaciones y responsabilidades del ministerio sacerdotal", afirmó el obispo.

La Iglesia no puede deshacer el daño que se ha causado. Tampoco ninguna pena canónica puede eliminar el sufrimiento experimentado por las víctimas y supervivientes", añadió Router.

La decisión final no corresponde al obispo de Derry, sino a la Santa Sede, que deberá resolver la petición cuando reciba el expediente. Mientras tanto, la justicia norirlandesa dictará la sentencia de Gallagher el 9 de diciembre.