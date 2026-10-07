"Casa del horror": Pareja de California abusaba de 14 niños nacidos por gestación subrogada

Una pareja de California fue acusada de múltiples cargos de abuso contra al menos 14 niños nacidos mediante gestación subrogada, algunos de apenas dos meses de edad, y de coaccionar a un testigo, informaron este martes las autoridades del condado de Los Ángeles.

Los acusados son Guojun Xuan, de 66 años, y Silvia Zhang, de 39, a quienes los medios estadounidenses describen como pareja. Ambos fueron arrestados en su mansión de Arcadia y se declararon inocentes en un juzgado de Pasadena, según CBS News.

"El número de niños que fueron sometidos a este presunto abuso horrendo no tiene precedentes", declaró el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado.

La fiscalía acusa a la pareja de conspiración para cometer abuso infantil, complicidad y disuasión de testigos, y solicita una fianza de 100 millones de dólares.

Cámaras y golpes dentro de la mansión

Según la acusación, la pareja contrató a niñeras para supervisar y disciplinar a los niños, que pasaban varias horas al día en tres aulas improvisadas llamadas "centros de aprendizaje".

La vivienda tenía 32 cámaras con sensores de movimiento que, de acuerdo con Hochman, los acusados usaban para vigilar la disciplina que aplicaban las niñeras. Las imágenes muestran supuestamente a las niñeras dando nalgadas, bofetadas o golpes a los menores.

Entre el 27 de abril y el 7 de mayo de 2025, algunas niñeras fueron grabadas golpeando a los niños. Según la denuncia, el 30 de abril Xuan habría ordenado a una niñera golpear con más fuerza a un menor.

"El presunto abuso físico contra estos niños es atroz y repugnante, especialmente al provenir de quienes debían protegerlos", afirmó Hochman en una conferencia de prensa.

La investigación comenzó en mayo de 2025, cuando Zhang llevó al hospital a un bebé de dos meses con una lesión en la cabeza y dijo al personal médico que se había caído de la cama. Los trabajadores del hospital alertaron a las autoridades.

La niñera Chunmei Li, de 58 años, está acusada de golpear al bebé dos días antes de la consulta. Hochman declaró que Li se encuentra prófuga, con una orden de arresto de 105 mil dólares.

El rescate de 21 niños y la defensa

En julio de 2025, las autoridades allanaron por primera vez la casa y pusieron a 21 niños bajo la custodia del estado. La policía de Arcadia informó entonces que tenían entre dos meses y 13 años, aunque la mayoría tenía entre uno y tres.

Quince menores fueron sacados del hogar y otros seis, que vivían en otros lugares, quedaron bajo custodia después.

La pareja dirigía su propia empresa de gestación subrogada y, según la denuncia, hizo declaraciones falsas a al menos dos mujeres que actuaron como madres sustitutas, al afirmar que Zhang tenía dificultades para concebir. Los investigadores creen que las gestantes desconocían que otras mujeres gestaban embriones para la pareja.

El abogado de la pareja, Mitchell Krems, calificó la acusación de "tergiversación" con base en las pruebas que pudo revisar.

"Está siendo objeto de ataques por ejercer su derecho constitucional a tener una familia numerosa", dijo Krems sobre Xuan, según CBS News.

Melissa Brisman, abogada de dos de las madres sustitutas, dijo a CBS News que es positivo que haya consecuencias cuando se abusa del sistema de gestación subrogada.

De ser declarado culpable, Xuan enfrenta una pena máxima de 17 años y cuatro meses de prisión estatal; Zhang, hasta 11 años y ocho meses, y Li, hasta 12 años.