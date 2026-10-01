Mujer mata a golpes a su sobrina de 13 años; la abuelita y el tío son cómplices

Una mujer fue detenida luego de asesinar a golpes a su sobrina de tan sólo 13 años de edad, al interior de un domicilio de Guadalajara, Jalisco; la abuela de la menor y uno de sus tíos también fueron llevados ante el Ministerio Público acusados de maltrato infantil.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el pasado 22 de septiembre, la mujer, identificada como Paola Areli “N”, golpeó a su sobrina con un cable, provocándole heridas en la cabeza y en distintas partes del cuerpo hasta dejarla inconsciente.

Fue su abuela quien la trasladó hasta el Hospital Civil de Guadalajara donde finalmente murió tres días después a causa de un traumatismo cráneo encefálico y un severo cuadro de desnutrición.

El hermano de la víctima, de 10 años de edad, también fue víctima de la violencia en casa de sus abuelos; el pequeño presentó huellas de violencia, daño psicológico y desnutrición.

Salvador González, fiscal de Jalisco, destacó que los menores “eran víctimas de abuso físico y psicológico, tales como golpes, encierro y mala alimentación”.

La mujer fue detenida acusada del delito de feminicidio en contra de la menor, mientras que un hombre, tío de la niña, identificado como José Genaro “N”, y la abuela de la misma, María Ofelia “N”, también fueron llevados ante la justicia por lesiones calificadas y maltrato infantil.