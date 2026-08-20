Rigoberto Brown negoció casi un año antes de entregarse a EU, por lo que salió rápido bajo fianza

Rigoberto Brown, hermano de “el señor de los buques” del huachicol, negoció a través de su abogada durante casi un año antes de entregarse la semana pasada a oficiales federales en la frontera de Texas para declararse inocente ante una corte federal.

La abogada Samy Khalil negoció la entrega de Brown desde al menos septiembre del 2025, confirmaron fuentes de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Brown cruzó de Reynosa, Tamaulipas, por el puente internacional Anzaldúas para entregarse a oficiales federales en McAllen, Texas, el 10 de agosto. El 19 de agosto en la audiencia de presentación de seis cargos federales, Brown se declaró inocente y obtuvo la libertad bajo fianza.

Su entrega voluntaria después de más de tres años prófugo y las negociaciones previas a su entrega, contaron para que la jueza Christina Bryan decidiera otorgarle la libertad condicional bajo fianza de un millón de dólares, pero pudo salir con un depósito inicial de medio millón.

El jefe de HSI en la región, Kevin Morehouse, criticó que Brown “solo se entregó cuando vio que le convenía hacerlo, y esa fue su única razón”, pero dijo estar “consciente de que negoció desde el año pasado”.

La jueza Bryan no estableció fecha para la siguiente audiencia, lo que da oportunidad a Brown de negociar con la fiscalía para cambiar su declaratoria de inocente a culpable a cambio de cooperación y mitigar una potencial sentencia.

Hermano del “señor de los buques”, Roberto Brown, Rigoberto Brown enfrenta cargos por extorsión, lavado de dinero, cobro de piso y tarifas ilegales a comerciantes centroamericanos de vehículos adquiridos en Estados Unidos.

En los cargos, Rigoberto Brown está ligado a Carlos Fabián Martínez, yerno de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cartel del Golfo y, en los noventas, también fundó a Los Zetas.