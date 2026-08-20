Terremoto magnitud 7.2 sacude la región sur del Perú

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 7.2 registrado a la 1:00 pm, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, y una profundidad de 108 kilómetros. La intensidad fue de nivel III-IV en Coracora, según el IGP.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de daños materiales ni víctimas tras el movimiento telúrico.

El sismo se sintió en toda la región sur del país. Además de Ayacucho, alcanzó Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac, y también fue percibido en Lima, donde el movimiento ondulante se notó principalmente en las partes altas de los edificios. El temblor fue prolongado y duró cerca de un minuto, lo que generó alarma entre la población.

Sin riesgo de tsunami

La Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú confirmó que el sismo no genera riesgo de tsunami en el litoral peruano, de acuerdo con los datos proporcionados por el IGP.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más sísmicas del planeta, donde ocurren frecuentes movimientos telúricos de distinta magnitud. La ubicación geográfica del país lo expone a eventos de este tipo de manera recurrente.