Estados Unidos sanciona red de narcotráfico en Ecuador vinculada a cárteles mexicanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra una red de narcotráfico con base en Ecuador, vinculada a las organizaciones criminales Los Choneros y Los Lobos, así como a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acción incluye la designación de 15 objetivos y el bloqueo de 10 embarcaciones pesqueras utilizadas para transportar clandestinamente miles de kilogramos de cocaína cada mes desde Sudamérica hacia México, con destino final en Estados Unidos.

Las sanciones forman parte de la Operación Pacific Viper, lanzada en agosto de 2025 por la Guardia Costera de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el Pacífico Oriental (EPAC), uno de los corredores más activos para el contrabando de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica.

Hasta junio de 2026, la operación había incautado más de 225,000 libras de cocaína (112 toneladas) en el EPAC, desplegando patrulleras, aeronaves y equipos tácticos para interceptar embarcaciones rápidas y desarticular redes criminales.

Coordinación criminal Ecuador–México

Los Choneros, considerados una de las organizaciones más violentas de Ecuador, han consolidado alianzas con el Cártel de Sinaloa, controlando rutas clave de tráfico de cocaína. De ellos surgió el grupo disidente Los Lobos, que estableció vínculos con el CJNG.

Ambos grupos fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT) por el Departamento de Estado en 2025. El Tesoro ya había sancionado a Los Choneros en febrero de 2024 y a Los Lobos en junio del mismo año, bajo la Orden Ejecutiva 14059, que apunta a la proliferación internacional de drogas ilícitas.

La OFAC identificó a la empresa Arcasdenoe, SA, operada por Alfonso Mero Mero y sus hijos, Roberth Alfonso Mero Arcentales y Edwar Alexis Mero Arcentales, como responsables del contrabando de miles de kilos de cocaína hacia México. Estas embarcaciones, subsidiadas con combustible del gobierno, proveían abastecimiento, alimentos y servicios médicos a lanchas rápidas cargadas de droga.

Otros operadores señalados incluyen:

Julio Javier Mero Franco, vinculado a Los Choneros, coordinaba el transporte de 30–40 toneladas de cocaína al mes.

Milton Edixon Martínez Mendoza, colaborador de Los Lobos y Los Choneros, coordinaba envíos en embarcaciones rápidas.

Jhonny Francisco Vera Laz, operando para Mero Franco, traficaba miles de kilos mensuales desde la costa ecuatoriana.

Byron Aldino Mero Bermello y Jimmy Leonidas Alarcón Holguín, responsables de reabastecer embarcaciones con destino a México.

Alarcón Holguín controla seis entidades en Ecuador, entre ellas Alho Fish, SA, Negocios Jimar, SAS y Soisamar, SAS, todas dedicadas a la pesca marina.

Los buques pesqueros Todos Vuelven, Arca De Noe III, Arca De Noe IV, Conquista, Siempre Mi Arca, Rey De Arca, Costa Marlin y Solo Es Mejor también fueron sancionados. Estas embarcaciones no solo brindaban apoyo logístico, sino que también transportaban toneladas de cocaína y vigilaban la presencia de autoridades en el mar.