Retiran FAMOSOS chicharrones por riesgo de contaminación con salmonela

La empresa estadounidense Pork King Good anunció el retiro voluntario de varios de sus productos tras detectarse un posible riesgo de contaminación con Salmonella relacionado con leche en polvo utilizada en algunos de sus condimentos. La alerta fue difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, en medio de una creciente cadena de retiros alimentarios vinculados con ingredientes lácteos potencialmente contaminados.

El retiro involucra principalmente chicharrones de cerdo y sazonadores sabor crema agria y cebolla comercializados en distintas plataformas y cadenas de venta en Estados Unidos. Aunque hasta ahora no se han confirmado personas enfermas ni brotes asociados directamente con los productos afectados, la compañía aseguró que decidió actuar de manera preventiva mientras avanzan las investigaciones sanitarias y las pruebas de laboratorio.

Según explicó la empresa, la medida comenzó después de que su proveedor, California Dairies, iniciara un retiro relacionado con leche en polvo posiblemente contaminada utilizada en la elaboración de mezclas de condimentos.

Pork King Good indicó que trabaja junto con distribuidores y autoridades estadounidenses para localizar y retirar cualquier producto que aún permanezca en circulación.

Retiran chicharrones y condimentos por posible contaminación

La alerta afecta específicamente algunos lotes del condimento Sour Cream & Onion de 85 gramos, además de bolsas de chicharrones sabor crema agria con cebolla comercializadas en línea y en plataformas como Amazon, Walmart y Netrition.

Los lotes identificados por la empresa son los siguientes:

Lote 329-5 — consumir preferentemente antes del 30 de mayo de 2027

Lote 004-6 — consumir preferentemente antes del 30 de junio de 2027

Lote 029-6 — consumir preferentemente antes del 30 de junio de 2027

La compañía informó que aproximadamente 2 mil 651 botellas de condimento forman parte del retiro preventivo.

Hemos identificado todos los chicharrones y botellas de sazonador afectados que fueron producidos con el ingrediente involucrado”, señaló Pork King Good en su comunicado oficial.

La empresa añadió que realiza pruebas independientes en laboratorios externos y aseguró que, hasta ahora, sus análisis internos no han detectado contaminación en los productos terminados disponibles actualmente en el mercado.

Estamos trabajando con nuestros socios comerciales para asegurar que cualquier producto en circulación sea destruido o devuelto”, agregó la compañía.

Las autoridades sanitarias recomendaron a los consumidores no ingerir ninguno de los productos incluidos en la alerta y devolverlos al establecimiento donde fueron comprados para solicitar un reembolso.

La FDA recordó que este tipo de avisos buscan prevenir posibles brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y reducir riesgos para la población.

¿Qué es la Salmonella y cuáles son sus síntomas?

La Salmonella es una bacteria que provoca infecciones gastrointestinales conocidas como salmonelosis. Se transmite principalmente por alimentos contaminados y representa una de las causas más frecuentes de intoxicación alimentaria en Estados Unidos y otros países.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los síntomas suelen aparecer entre seis horas y seis días después de consumir alimentos contaminados.

Los cuadros más comunes incluyen:

Diarrea

Fiebre

Dolor abdominal

Náuseas

Vómito

Cólicos estomacales

En la mayoría de los casos, las personas se recuperan sin tratamiento especializado entre cuatro y siete días después del inicio de los síntomas.

Sin embargo, niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados pueden desarrollar complicaciones graves que requieran hospitalización.

Las autoridades sanitarias advirtieron que algunos signos de alerta incluyen diarrea con sangre, fiebre superior a 39 grados, vómitos intensos, incapacidad para retener líquidos y síntomas de deshidratación.

La FDA también pidió desinfectar recipientes, superficies y utensilios que hayan tenido contacto con los productos retirados, debido a que la bacteria puede permanecer activa en áreas de cocina y facilitar nuevos contagios.

El retiro de Pork King Good se suma a otras alertas recientes relacionadas con leche en polvo potencialmente contaminada que ya provocó el retiro de mezclas de botanas, frutos secos y otros productos procesados en Estados Unidos.