Israel intensifica ataques en Gaza; se estanca el plan de paz de Trump

Israel ha intensificado sus ataques en Gaza en las cinco semanas transcurridas desde que detuviera sus bombardeos conjuntos con Estados Unidos en Irán, redirigiendo sus ataques hacia el enclave palestino en ruinas, donde el ejército cree que los combatientes de Hamás están reforzando su control.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, 120 palestinos, entre ellos ocho mujeres y 13 niños, han perdido la vida en Gaza desde que se suspendió la guerra en Irán el 8 de abril, un 20 por ciento más que en las cinco semanas anteriores, cuando Israel realizaba incursiones aéreas sobre Irán.

La organización de seguimiento de conflictos ACLED, que registra los ataques israelíes en Gaza, dijo en un informe mensual correspondiente a abril que Israel había llevado a cabo un 35 por ciento más de ataques el mes pasado que en marzo.

El aumento de los ataques israelíes sobre Gaza es una señal más del estancamiento del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener la guerra en la zona e iniciar la reconstrucción.

"La guerra sigue en curso", dijo Lafi Al-Najjar, de 36 años, un palestino ciego, uno de sus hijos murió el 28 de abril en un ataque israelí.

Se detuvo en el anuncio, pero en la realidad y sobre el terreno, la guerra no ha cesado", dijo Najjar, cuya familia vive en un campamento de tiendas de campaña entre las ruinas de Jan Yunis, que en su día fue la segunda ciudad más grande de Gaza.

El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato sobre los motivos de la intensificación de sus ataques en Gaza. Sin embargo, cuatro responsables de Defensa israelíes han declarado a Reuters que el ejército había advertido al Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu en las últimas semanas de que Hamás estaba reforzando su control, reconstruyendo sus fuerzas y fabricando armas.

Otro responsable militar israelí, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el alto el fuego en Gaza permite a Israel actuar contra amenazas inminentes. El responsable señaló que el ejército estaba preparado para cualquier escenario, incluyendo la elaboración de planes de batalla más amplios para una reanudación de los combates en Gaza, aunque aún no se había dado ninguna orden en ese sentido.

¿Avances de la paz?

El acuerdo alcanzado el pasado mes de octubre puso fin a los principales combates en Gaza tras dos años de guerra entre Israel y Hamás. Sin embargo, los pasos para alcanzar un acuerdo permanente que suponga la retirada de las tropas israelíes, el desarme de los milicianos y la reconstrucción del enclave se han tambaleado.

Las fuerzas israelíes siguen ocupando más de la mitad del territorio de Gaza, donde han demolido la mayoría de los edificios que quedaban en pie y han ordenado a todos los residentes que abandonen la zona.

Más de dos millones de personas viven ahora en una pequeña franja de territorio a lo largo de la costa, principalmente en estructuras dañadas o tiendas de campaña improvisadas, donde los combatientes de Hamás ejercen un control de facto.

Unos 850 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el alto el fuego de octubre, según cifras que no distinguen entre combatientes y civiles. Cuatro soldados israelíes fueron asesinados por milicianos durante el mismo periodo. Hamás no revela las cifras de bajas entre sus combatientes.

Desde la pausa en la guerra en Irán, varios de los ataques de Israel en Gaza han tenido como objetivo posiciones controladas por la fuerza policial dirigida por Hamás. Al menos 14 agentes de policía han muerto desde el 14 de abril, según informaron fuentes sanitarias y policiales.

Nasser Khdour, investigador de ACLED, dijo que, en unos 30 incidentes distintos ocurridos en abril, Israel llevó a cabo ataques dirigidos contra Hamás, otros grupos milicianos, personal policial y comisarías, así como puestos de control de seguridad.

La mayoría de esos ataques tuvieron lugar en zonas bajo control de Hamás, "mientras que los bombardeos, los ataques con drones y los disparos continuaron cerca de la (línea de alto el fuego), dirigidos contra milicianos y civiles, incluidas mujeres y niños, que se acercaban a los soldados", dijo Khdour.

Desde que Israel se unió a Estados Unidos en el bombardeo de Irán en marzo, su ejército ha operado a un ritmo implacable, lanzando también una invasión terrestre y una campaña aérea en Líbano contra el movimiento Hezbolá, alineado con Irán. Los combates en esa zona se han ralentizado, pero no se han detenido, en virtud de un alto el fuego separado negociado por Estados Unidos.

Con información de Reuters.