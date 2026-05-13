Netanyahu busca adelantar el calendario electoral con disolución del parlamento

La coalición gobernante de Israel presentó una propuesta para disolver el parlamento (Knéset) del país, lo que abre el camino a elecciones anticipadas, informó el miércoles el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Según medios israelíes, el proyecto de disolución podría someterse a votación el 20 de mayo.

La 25ª Knéset se disolverá antes del final de su mandato. Las elecciones (para formar el próximo parlamento) se celebrarán en una fecha determinada por el Comité de la Knéset, que no podrá fijarse antes de 90 días después de la aprobación de esta ley", indicó el proyecto publicado por el partido Likud.

Las elecciones parlamentarias estaban originalmente previstas para celebrarse antes del 27 de octubre.

La iniciativa de disolver el Parlamento, impulsada por el propio partido de Netanyahu, se produce cuando en las últimas 24 horas el primer ministro parecía enfrentarse al posible colapso de su coalición.

El primer ministro enfrenta una creciente indignación por parte de los partidos ultraortodoxos.

Estos movimientos lo acusan de no cumplir su promesa de aprobar una legislación que eximiría de forma permanente del servicio militar obligatorio a los jóvenes de la comunidad ultraortodoxa que estudian en las escuelas talmúdicas.

Al percibir una oportunidad en medio de la agitación, varios partidos de la oposición anunciaron el martes que tenían la intención de presentar su propio proyecto de ley para disolver la Knéset.

Pero el anuncio de Likud parece haberles tomado la delantera, lo que permitiría a Netanyahu tomar las riendas del calendario electoral.

El principal líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, dijo el miércoles poco después que están listos para disputar unas votaciones anticipadas.

Estamos listos", escribió Lapid en X, en la que también se refirió a su nueva alianza, Beyahad (Juntos), formada con el ex primer ministro Naftali Bennett.

Con información de AFP.