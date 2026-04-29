Retiran FAMOSAS paletas de helado de chocolate por un ingrediente peligroso

Un retiro de productos aparentemente rutinario encendió las alertas sanitarias en Estados Unidos: la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) pidió sacar del mercado un lote específico de paletas Häagen-Dazs tras detectar un alérgeno no declarado en la etiqueta.

Aunque para la mayoría de consumidores el riesgo es bajo, para personas con alergia al trigo el consumo podría derivar en una reacción grave e incluso potencialmente mortal. La medida reabre el debate sobre los controles de calidad en alimentos procesados y la importancia del etiquetado correcto.

FDA retira paletas Häagen-Dazs por ingrediente no declarado

La alerta corresponde a las cajas de seis unidades de Häagen-Dazs Chocolate Dark Chocolate Mini Bars con código de lote LLA519501 y fecha de consumo preferente del 31 de enero de 2027. Según el aviso oficial, el producto podría contener trigo no indicado en el empaque, lo que representa un peligro para personas con alergia o sensibilidad severa.

La empresa responsable, Dreyer's Grand Ice Cream, Inc., explicó que algunas barras con trigo habrían sido colocadas por error en envolturas incorrectas al inicio de una corrida de producción. Eso provocó que el ingrediente no apareciera entre los alérgenos advertidos al consumidor.

El retiro fue voluntario y se realizó en coordinación con la FDA. La distribución alcanzó tiendas de Kroger y Giant Eagle en más de 30 estados, por lo que las autoridades pidieron revisar congeladores domésticos y estantes comerciales.

Hasta el momento no se han reportado enfermedades, intoxicaciones ni reacciones alérgicas vinculadas con el lote retirado, pero la agencia mantuvo la advertencia como medida preventiva.

Para personas con alergia al trigo, incluso pequeñas cantidades pueden desencadenar urticaria, vómito, inflamación, dificultad respiratoria o anafilaxia, una emergencia médica que requiere atención inmediata. Por eso, la FDA recomendó no consumir el producto afectado y devolverlo al punto de compra o desecharlo

Expertos en seguridad alimentaria señalan que los errores de empaque son una de las causas más comunes de retiros masivos en la industria, por encima incluso de contaminación bacteriana en algunos rubros. Cuando el problema involucra alérgenos no declarados, las alertas suelen emitirse con rapidez debido al riesgo directo para grupos vulnerables.

La compañía aseguró que trabaja para retirar todas las unidades disponibles y reforzar sus procesos internos. También ofreció canales de atención para consumidores que tengan dudas sobre el lote o soliciten reembolso.

El caso recuerda que revisar códigos de lote, fechas y advertencias nutricionales puede ser clave. Para quienes viven con alergias alimentarias, una omisión mínima en la etiqueta puede convertirse en una amenaza seria. Por ello, autoridades sanitarias insisten en que cualquier cambio inesperado en sabor, textura o información del envase debe reportarse de inmediato.

Ningún otro producto de la marca ni otros lotes de estas paletas están incluidos en el retiro, por lo que la medida se limita exclusivamente a la partida identificada por la FDA.