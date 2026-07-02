Restaurantes operan como centros médicos y veterinarios tras terremotos en Venezuela

En el restaurante McDonald's de La Guaira un grupo de médicos improvisó en centro de salud con farmacia para atender emergencias, además de un servicio veterinario.

El centro está operativo desde el viernes y unos 100 médicos se han rotado para atender las emergencias. Los médicos dicen que han contado con el apoyo de la empresa privada de Venezuela.

En casi una semana han atendido a un promedio de 200 pacientes diarios en el restaurante, en el sector de Caraballeda.

Aquí estamos dando consultas, se atienden emergencias y les damos medicinas que son donadas”, dijo el médico Jesús Molina, quien contó que un día atendieron una cesárea sin luz a las 2 de la mañana.

Los médicos dijeron que los representantes de McDonald's han prestado toda la colaboración para poder trabajar.

El ala del McDonald’s de venta de helados ahora es la parte de veterinaria y el resto farmacia y triaje. En horas del mediodía había algunas personas esperando por consultas con los médicos.

“Estamos dando atención y rescate de los animales”, dijo el veterinario Sebastián Ures, quien agregó que disponen de medicamentos tanto donados como los que mantenían en inventario.

McDonald´s Venezuela dijo que "en momentos como este, nuestro pensamiento está con cada familia, cada comunidad y cada persona que hoy atraviesa horas difíciles".

Hoy y durante el tiempo que sea necesario, nuestro restaurante de Caraballeda está habilitado como punto de atención y apoyo médico a toda esta zona afectada, y parte de nuestro equipo se sumó como voluntario", agregó en su cuenta de Instagram.

Solidaridad surge entre escombros

La respuesta de voluntarios y personal sanitario ha sido una constante tras los terremotos que afectaron Venezuela.

Ante los daños en hospitales, la interrupción de servicios y la elevada demanda de atención médica, profesionales de la salud han instalado puestos de atención improvisados en espacios públicos, centros comunitarios y establecimientos comerciales para brindar consultas, primeros auxilios y distribución de medicamentos a la población afectada.

La empresa privada también ha desempeñado un papel relevante en las labores de emergencia mediante la donación de insumos, alimentos, agua potable y espacios para las operaciones de rescate y asistencia humanitaria.

En situaciones de desastre, este tipo de colaboración permite complementar la capacidad de respuesta de las autoridades y facilita que organizaciones civiles, médicos y rescatistas atiendan con mayor rapidez a las comunidades más afectadas.

La atención a mascotas y animales rescatados se ha convertido igualmente en una prioridad en distintas zonas del país.

Veterinarios y asociaciones protectoras han organizado campañas para brindar atención médica, alimento y refugio temporal a animales heridos o separados de sus dueños, debido a que los desastres naturales suelen afectar tanto a las personas como a la fauna doméstica y silvestre, complicando las labores de reunificación y recuperación de las comunidades.