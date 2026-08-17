Presidente de Zambia gana la reelección con el 60% de los votos

El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, ganó la reelección con alrededor del 60% de los votos emitidos en los comicios de la semana pasada, anunció este martes la comisión electoral, tras una contienda que, según los críticos, fue estrictamente controlada por su gobierno.

El resultado era ampliamente esperado, ya que Hichilema, en el poder desde 2021, se enfrentó a 13 contrincantes encabezados por un exministro provincial, Brian Mundubile, quien se postuló por primera vez a la presidencia.

Mundubile, de 55 años y quien se incorporó a la contienda en mayo, obtuvo casi el 38% de los votos, informó la presidenta de la Comisión Electoral de Zambia, Mwangala Zaloumis.

Aún faltaban por contabilizarse cinco de las 226 circunscripciones, señaló.

Sin embargo, "no es probable que los resultados pendientes influyan de manera significativa en el cómputo general de esa elección", añadió.

Las elecciones del 13 de agosto en este país del sur de África, rico en cobre, se vieron ensombrecidas por las denuncias de fraude presentadas por la oposición y por una suspensión sin precedentes del recuento de votos en todo el país tras ataques contra el personal electoral y el robo de boletas marcadas.

Misiones de observadores internacionales y nacionales señalaron el fin de semana que esas condiciones habían contribuido a crear condiciones desiguales para los contendientes.

Las tensiones se intensificaron tras la votación cuando las autoridades detuvieron a casi una docena de personas, entre ellas figuras destacadas de la oposición, durante una redada en la que hubo un intercambio de disparos.