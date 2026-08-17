Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya no está registrado como preso

Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ya no está bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

El 4 de agosto, cuando la primera audiencia previa a juicio fue pospuesta, el general aparecía en el Centro Metropolitano de Correcciones (MCC) de Manhattan. Hoy la búsqueda en el BOP dio “cero resultados” al proporcionar su nombre y datos personales.

Es muy probable que Mérida Sánchez haya salido de prisión porque está en negociaciones para colaborar con la fiscalía. Como referente, los dos hijos de El Chapo Guzmán, los Chapitos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, desaparecieron del registro del BOP antes de que se declararan culpables mediante negociaciones para colaborar con el gobierno.

El 4 de agosto, al posponer la audiencia, la Corte en una acción extraordinaria no estableció ninguna fecha posterior para la presentación de Mérida ante el tribunal.

Mérida es el único que se ha entregado a Estados Unidos entre diez funcionarios y exfuncionarios de la administración del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusados de corrupción y vínculos con la facción precisamente de los Chapitos en el cartel de Sinaloa.

Su abogada no respondió de inmediato a solicitudes de la prensa.

Mérida, de 66 años, cruzó la frontera a Arizona y se entregó el 11 de mayo, tuvo su primera audiencia en ese estado el día siguiente, cuando una corte ordenó trasladarlo a Nueva York, donde enfrenta cargos federales.

En la primera audiencia en Nueva York el exsecretario no se declaró culpable ni inocente; ante su silencio la Corte determinó que no aceptaba los cargos, por lo que lo declaró inocente, en lo que estuvo luego de acuerdo su abogada.