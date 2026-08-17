Discord suspende 'lives' en Brasil tras el suicidio de una adolescente

La muerte de una adolescente de 13 años convirtió a Discord en el centro de una nueva disputa sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en Brasil. La autoridad de protección de datos del país ordenó suspender las transmisiones en vivo de la aplicación después de que una menor participara en una sesión de 45 minutos en la que, según las investigaciones, fue inducida a autolesionarse y posteriormente a quitarse la vida.

La medida no implica el bloqueo total de Discord. Los servicios de texto y audio continúan disponibles, mientras que la función de video en directo permanecerá desactivada hasta que la compañía demuestre que implementó medidas técnicas, de seguridad y de gobernanza consideradas adecuadas frente a los riesgos detectados.

El caso ocurrió el 22 de julio en Naviraí, Mato Grosso do Sul, donde una adolescente de 13 años participó desde su domicilio en una transmisión en directo. De acuerdo con la información aportada, durante aproximadamente 45 minutos otros participantes la habrían incitado a autolesionarse y posteriormente a quitarse la vida.

La investigación también apunta a que durante la sesión la menor fue alentada a torturar y matar a un gato, mientras que los involucrados presuntamente llegaron a enviarle dinero para que adquiriera cuchillas de afeitar sin que su madre lo supiera.

La policía describió el episodio como un “verdadero espectáculo de horror”, una expresión que dimensiona la gravedad con la que las autoridades brasileñas están tratando el caso.

La investigación condujo a la detención de cinco adolescentes de entre 13 y 17 años y un adulto de 18, quienes son investigados por homicidio agravado y pertenencia a una organización criminal.

Una red que operaba desde varios estados

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores es la dispersión geográfica de los presuntos participantes.

Las detenciones se realizaron en Mato Grosso do Sul, Río de Janeiro, Minas Gerais, Ceará y Pará, mientras que la investigación señala como uno de los principales sospechosos a un adolescente de 14 años detenido en Río de Janeiro.

Los agentes también decomisaron computadoras, teléfonos celulares, armas blancas y elementos vinculados con simbología neonazi, de acuerdo con los datos proporcionados.

La policía sostiene además que había otra menor de edad dentro de la transmisión, aunque consiguió abandonar la sesión antes de que la situación terminara de la misma manera.

¿Por qué Brasil suspendió los directos de Discord?

La decisión fue adoptada por la Agencia Nacional de Protección de Datos de Brasil, que dio a Discord un plazo de tres días para desactivar las transmisiones en vivo.

El argumento central no es únicamente el caso de la adolescente fallecida. La autoridad sostiene que los directos de Discord han sido utilizados de manera recurrente para actividades delictivas graves capaces de poner en riesgo la integridad física y mental de menores de 18 años.

La agencia también cuestionó los mecanismos de moderación de la compañía y señaló que Discord confía parte de sus responsabilidades de control de contenido en “sistemas automatizados defectuosos”.

La suspensión permanecerá vigente hasta que la empresa acredite la adopción de medidas técnicas, de seguridad y de gobernanza suficientes para enfrentar los riesgos identificados.

Discord defiende sus mecanismos de seguridad

La empresa estadounidense sostiene una versión diferente sobre su actuación en el caso.

Discord afirma que sus propios mecanismos de alerta intervinieron y detuvieron la transmisión antes de que ocurriera la muerte de la adolescente. La compañía también rechazó que las críticas de las autoridades representen la naturaleza de su servicio.

“Discord no tolera grupos ni individuos que promuevan o incentiven la violencia”, sostuvo la plataforma, que asegura contar con equipos especializados para desarticular comunidades que violan sus reglas y colaborar con las autoridades.

La controversia, por tanto, no se limita a determinar qué ocurrió durante una transmisión. El fondo del conflicto es hasta dónde llega la responsabilidad de una plataforma cuando sus herramientas son utilizadas para coordinar o transmitir conductas violentas contra menores.

Janja da Silva pidió bloquear Discord

La presión política aumentó después de que la primera dama de Brasil, Rosangela “Janja” da Silva, reclamara públicamente el bloqueo de Discord.

Durante un acto oficial junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Janja cuestionó que una adolescente pudiera ser sometida a este tipo de violencia en internet.

“Necesitamos bloquear Discord como sea”, afirmó, al expresar su rechazo a que una menor pudiera autolesionarse y morir durante una transmisión.

Sus declaraciones colocaron el caso en el debate político nacional y añadieron presión sobre las autoridades encargadas de supervisar a las plataformas digitales.

El alcance de la decisión brasileña es significativo porque Discord dejó de ser hace tiempo una herramienta exclusivamente asociada con los videojuegos.

La plataforma cuenta con alrededor de 200 millones de usuarios activos mensuales y es utilizada por comunidades de videojuegos, grupos de conversación, creadores de contenido y usuarios jóvenes.

Precisamente su estructura basada en comunidades y canales privados o semiprivados se encuentra en el centro del debate. Para las autoridades, esas características pueden facilitar que determinadas comunidades operen lejos de la supervisión de padres y tutores.

El caso brasileño también adquiere otra dimensión porque, según los datos aportados, Discord habría sido utilizado anteriormente por un adolescente portugués para instigar a jóvenes brasileños a cometer matanzas escolares.